Se tourner vers des smartphones haut de gamme de l'année dernière est un très bon moyen d'obtenir un excellent appareil à bon prix. C'est le cas du Huawei P30 Pro qui passe à 149,90 euros (+ 8 euros par mois) chez Bouygues Telecom avec un forfait Sensation 50 Go.

Malgré son année d’existence, le Huawei P30 Pro est encore l’un des meilleurs smartphones de Huawei du marché. Tout d’abord parce que sa partie photo reste excellente en 2020, mais aussi car il est proposé à un prix plus attractif qu’à sa sortie.

Grâce à une remise de 100 euros valable jusqu’au 21 juin, le Huawei P30 Pro est au tarif avantageux de 149,90 euros avec une mensualité de 8 euros pendant 24 mois. Pour obtenir ce prix, vous devez souscrire au forfait mobile Sensation 50 Go avec Avantages Smartphone. Il est au prix de 24,99 euros la première année, puis 39,99 euros, avec un engagement de 24 mois. Le prix du Huawei P30 Pro peut également descendre à 1 euro (+ 8 euros par mois), si vous le combinez avec un forfait Sensation 70 Go et le bonus de reprise d’un ancien smartphone.

Encore un excellent photophone

La photographie sur smartphone évolue très vite. Pourtant, et même un an après sa sortie, le Huawei P30 Pro reste un excellent photophone. Il est équipé d’une quadruple caméra arrière, avec un objectif permettant un zoom optique ×5 et un zoom numérique pouvant aller jusqu’à ×50. Une prouesse que peu de smartphones de 2020 parviennent encore à réaliser.

Comme l’a montré Frandroid lors de son test, sur l’ensemble de ses capteurs photo, le Huawei P30 Pro propose des clichés d’excellente facture, avec des photos nettes et des couleurs agréables. Il s’en sort également extrêmement bien de nuit, grâce à un mode photo dédié qui s’appuie sur l’intelligence artificielle pour capter plus de lumière. Enfin, le capteur de profondeur est lui aussi très utile car il permet au Huawei P30 Pro de prendre des photos en mode portrait avec une très bonne gestion du flou d’arrière-plan.

Une fiche technique toujours d’actualité

Certes, le Huawei P30 Pro est équipé d’un processeur vieux d’un an, mais ce n’est pas pour autant qu’il est dépassé. À l’usage, il est encore parfaitement fluide et régulièrement mis à jour. Il fait tourner toutes les applications gourmandes du moment, et cela devrait encore être le cas pour plusieurs années.

Pour profiter pleinement des contenus, Huawei a équipé le P30 Pro d’un grand écran AMOLED de 6,47 pouces aux bords incurvés. Comme souvent sur cette technologie d’écran, les couleurs sont vives, la luminosité maximale est élevée et les contrastes sont très bons. Appréciable pour naviguer sur des applications mais aussi pour regarder des vidéos.

Côté autonomie, Huawei a l’habitude de proposer des téléphones très endurants. Le Huawei P30 Pro ne déroge pas à la règle avec sa batterie de 4 200 mAh. Avec une utilisation normale, il peut tenir deux jours durant. Et en cas de besoin, la charge rapide de 40 Watts fait regagner 70 % de batterie en 30 minutes seulement.

Le Huawei P30 Pro à partir de 149,90 euros chez Bouygues Telecom

Le Huawei P30 Pro est actuellement à un prix réduit sur Bouygues Telecom grâce à une offre de remboursement de 100 euros. En effet, après ODR, son prix passe à 149,90 euros à l’achat, auquel s’ajoute une mensualité de 8 euros par mois pendant deux ans. Pour obtenir ce prix avantageux, il faut souscrire au forfait Sensation 50 Go avec Avantages Smartphone de Bouygues Telecom. Celui-ci contient tout ce que l’on attend d’un bon forfait à savoir :

50 Go de données mobiles

SMS, MMS et appels illimités depuis et vers la France et l’Europe

20 Go de données mobiles à utiliser en Europe

Divers bonus, comme l’Internet illimité le week-end ou encore un accès à la presse française grâce à l’application Cafeyn

Pour parfaire l’offre, Bouygues Telecom propose en plus six mois d’abonnement à Spotify Premium offerts, d’une valeur d’environ 60 euros.

Enfin, le prix du Huawei P30 Pro peut même descendre à 1 euro (+ 8 euros par mois) si vous le commandez avec le forfait Sensation 70 Go avec Avantages Smartphone. Pour obtenir ce prix, il faut toujours remplir une ODR, mais également faire reprendre son ancien téléphone et profiter du bonus reprise de 70 euros. Le forfait Sensation 70 Go est au prix de 30,99 euros la première année, puis 45,99 euros.