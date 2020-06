Avec son offre mobile 30 Go à 10 euros par mois et sans engagement, La Poste Mobile prouve qu’il est possible d’accéder au meilleur d’un forfait sans dépenser plus de 10 euros par mois.

Dans la guerre des prix à laquelle se livrent les différents opérateurs français, le consommateur a vite fait de se perdre. Un forfait à bas prix n’est pas gage de qualité et à contrario, une offre qui déborde d’options (et dont vous n’avez pas forcément l’utilité) a bien souvent un coût élevé. Le tout est de trouver le juste équilibre.

Et c’est La Poste Mobile qui le propose avec son forfait mobile 30 Go pour 9,99 euros par mois. Un abonnement sans engagement qui se concentre sur l’essentiel.

Un forfait qui mise avant tout sur le débit

Le forfait mobile à 9,99 euros de La Poste vous donne accès à une enveloppe data de 30 Go chaque mois. Étant un opérateur virtuel, La Poste Mobile se repose sur le réseau 4G de SFR pour vous fournir votre couverture réseau. Vous avez donc accès à l’un des meilleurs débits du marché, ce dernier grimpant à un maximum de 115 Mbit/s. Avec une telle enveloppe, vous avez largement de quoi faire pour naviguer tranquillement sur Internet, ou enchaîner les vidéos en streaming sans que votre forfait soit épuisé au bout de 15 jours.

Cette enveloppe de data peut aussi être utilisée à l’étranger, puisqu’elle comprend jusqu’à 10 Go de données mobiles au sein de l’Union européenne ainsi que dans les DOM et COM.

Enfin, pour éviter les mauvaises surprises en fin de mois, le forfait mobile 30 Go de La Poste se bloque une fois que les données ont été toutes utilisées. Vous n’aurez donc aucune surfacturation inopportune. Cela étant dit, vous avez toujours la possibilité de recharger votre forfait si vous avez besoin de données supplémentaires.

L’essentiel, rien de moins

Si le forfait mobile de La Poste fournit une enveloppe 4G conséquente, il ne néglige pas pour autant sa principale raison d’être : les appels. Ainsi, vous bénéficiez des appels, SMS et MMS illimités vers et depuis la France, les DOM/COM et l’Europe.

L’autre avantage de ce forfait mobile réside dans son engagement, ou plutôt dans son absence d’engagement. En effet, contrairement à la plupart des offres du marché, ce forfait 30 Go ne vous contraint pas à maintenir un abonnement pendant 1 ou 2 ans. C’est un forfait sans engagement, vous êtes donc libre de mettre fin à votre souscription au bout de 3, 6, 8 ou dix mois si vous le désirez.

Cela dit, le forfait de La Poste Mobile se démarque encore de ses adversaires au niveau du prix. Celui-ci, fixé à 9,99 euros par mois, n’est pas programmé pour doubler au bout de 12 ou 24 mois.

Changez en toute simplicité

L’époque où changer d’opérateur téléphonique ressemblait à un chemin de croix est révolue. Il faut dire que La Poste Mobile prend en charge toutes les démarches lors du transfert d’abonnement, et amortit jusqu’à 50 euros de frais de résiliation. Fini la contrainte des courriers recommandés à envoyer et les longs délais d’attente.

Lors de la souscription, vous devrez payer 10 euros supplémentaires pour obtenir votre nouvelle carte SIM triple découpe. Des frais qui ne s’appliquent qu’une seule fois. Malgré le contexte actuel, la livraison ne devrait pas excéder les trois à quatre jours. Bien entendu, vous avez la possibilité de conserver votre ancien numéro. Pour ce faire, vous devrez fournir votre code RIO lors de la souscription (en composant le 31 79).