Magic Leap continue à lever de l'argent.

La licorne maudite est de retour. L’entreprise qui a levé près de 2,6 milliards de dollars depuis sa création en 2010 n’a pas dit son dernier mot. En avril, elle annonçait pourtant ce qui sonnait comme un aveu d’échec : un pivot vers les entreprises pour son produit phare (des lunettes de réalité augmentée) et un licenciement d’un millier d’employés.

Cette nouvelle levée de fonds, confirmée par Business Insider, permet au moins de sauver les emplois : la startup a annoncé que le plan de licenciement massif n’était plus à l’ordre du jour. En revanche, du côté du produit, le mystère plane toujours. Après des années de teasing spectaculaire et des sommes colossales pour concrétiser un concept, Magic Leap a accouché d’un produit décevant, qui montre en creux que les technologies pour créer des lunettes de réalité augmentée grand public ne sont pas encore prêtes.

Google et Microsoft se sont cassés les dents sur le sujet avant, eux aussi, de proposer des produits beaucoup moins ambitieux, au service des entreprises. Et il faut reconnaître que les derniers développements du côté de Microsoft ont du sens : dans un environnement maîtrisé et conçu pour l’usage d’un casque HoloLens, l’appareil peut faire des merveilles. Il n’est simplement pas adapté à un usage commun.

Qui a sauvé Magic Leap ?

Du côté de Magic Leap, les indices du côté des investisseurs n’ont pas été communiqués. En plus des actionnaires historiques, il semblerait qu’une entreprise dans la santé soit entrée au capital — il s’agit, avec la défense et les entreprises au sens large, d’un des secteurs que souhaite désormais toucher Magic Leap avec son produit. Cette nouvelle somme d’argent levée devrait au moins permettre d’amorcer ce pivot sans restructurer l’entreprise. Et peut-être, qui sait, d’accoucher d’un produit vraiment intéressant ?

Quoi qu’il en soit, la baleine qui plonge sur un terrain de basket est loin.

Crédit photo de la une : Magic Leap