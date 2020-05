Microsoft ferme Wunderlist le 6 mai et remplace l'application par To Do. Plusieurs solutions existent pour sauver ses listes.

Le jour fatidique est donc arrivé : Wunderlist ferme ses portes le 6 mai 2020, remplacé par le nouveau service maison de Microsoft, To Do. Pour les internautes qui se servent encore de l’application conçue pour aider les internautes à organiser leur quotidien avec des listes de tâches à faire, cela veut dire qu’il est grand temps de faire ses valises. En clair : exporter ses contenus avant de les perdre.

Envoyer ses listes Wunderlist par mail

La première méthode consiste à transférer les listes de son choix par mail. Il suffit de vous connecter sur le site web de Wunderlist, de vous connecter à votre compte et de faire un clic avec le bouton droit de votre souris sur la liste que vous voulez faire suivre par mail. Attention : sur Windows 10, veillez à vous connecter à votre compte de messagerie, car l’export par mail passe par l’application Courrier de Microsoft

Exporter les données de son compte

Si vous avez beaucoup de listes et que la méthode d’envoi par mail ne vous paraît pas du tout efficiente, vous pouvez très bien exporter les données de votre compte d’un coup. Il vous faut accéder aux paramètres du compte et, dans l’onglet « Compte », sélectionner « Créer l’exportation ». Un nouvel onglet apparaîtra pour finaliser le téléchargement de votre archive ZIP sur votre ordinateur.

Basculer sur Microsoft To Do

La troisième grande option consiste à basculer sur l’application de Microsoft, qui prend la succession de Wunderlist. Après tout, To Do a bien été développée par la même équipe. Un mini-guide est proposé par Microsoft. Il vous faut créer un compte Microsoft, si ce n’est pas déjà fait, et demander ensuite l’import de votre contenu Wunderlist (listes, tâches et dossiers), via l’importateur intégré de To Do.