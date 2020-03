Romain Ribout - il y a 1 minute Tech

[Le Deal du Jour] Au lieu de 499 euros habituellement, la Xbox One X est aujourd’hui disponible à 299 euros sur Amazon, soit 200 euros d’économie. De plus, la console de Microsoft est livrée avec l'excellent jeu Star Wars Jedi: Fallen Order.

Alors que la prochaine génération de consoles pourrait subir des retards à cause du coronavirus, la génération actuelle profite de diverses promotions pour écouler les stocks. C’est aujourd’hui le cas de la Xbox One X, qui permettra aux joueurs et joueuses de jouer en véritable 4K aux futurs gros blockbusters prévus cette année, comme Resident Evil 3, DOOM Eternal, Avengers ou encore Cyberpunk 2077.

En pack avec le jeu Star Wars Jedi : Fallen Order, la console surboostée de Microsoft est aujourd’hui disponible à seulement 299 euros sur Amazon, contre 499 habituellement.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques de la Xbox One X ?

La Xbox One X est la console surboostée de Microsoft. Tout juste plus large que la One S (30 x 24 x 6 contre 29,5 x 23 x 6,5 cm), elle embarque pourtant beaucoup plus de puissance que sa petite-sœur. Avec 6 téraflops de puissance et 12 Go de mémoire vive (au lieu de 1,84 tf + 8 Go), elle est capable de faire tourner des jeux vidéo jusqu’en 4K à 60 images par seconde.

Tous les jeux ne sont pas forcément compatibles, mais sachez que la plupart des récentes sorties vidéoludiques le sont, comme Star Wars Jedi :Fallen Order inclus dans ce pack. Grâce au travail des développeurs des différents studios, de nombreux anciens jeux sont également compatibles 4K, HDR, ou les deux.

Quels sont les jeux disponibles sur cette console de salon ?

Au-delà des nombreux jeux des éditeurs tiers, comme Activision avec la franchise Call of Duty, ou encore EA avec FIFA, Blizzard avec Overwatch et Bethesda avec Fallout, que l’on retrouve sur plusieurs supports, Microsoft possède quelques belles exclusivités pour sa console.

La première qui vient à l’esprit est d’ailleurs la plus récente : Ori and the will of the Wisps. On note également des productions avec (beaucoup) plus de budgets, comme Gears 5, Forza Horizon 4, ou encore Crackdown 3, sans oublier la célèbre licence Halo.

La Xbox One X peut-elle répondre à d’autres usages que le jeu vidéo ?

Oui, car la Xbox One X est plus qu’une simple console de salon. Elle peut servir de boîtier multimédia pour votre TV, notamment avec la possibilité d’écouter de la musique, de louer des films ou d’en regarder sur Netflix, par exemple. Elle intègre également un lecteur Blu-Ray UHD 4K pour lire tous vos films préférés sur votre téléviseur. Notez d’ailleurs qu’elle est compatible Dolby Atmos et Dolby Vision pour une expérience visuelle et sonore toujours plus intense, à condition d’avoir un téléviseur compatible.

