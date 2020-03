Montblanc lance son premier casque audio sans fil à réduction de bruit. Sur le papier, il a tous les arguments. Sauf un prix abordable.

Connu pour ses stylos et ses bagages ultra premium, Montblanc se lance dans la commercialisation d’un premier… casque audio. L’entreprise a identifié une niche dans laquelle s’engouffrer, celle qui rassemble les voyageurs fortunés qui voudraient se déplacer avec du style. Présenté dans un communiqué de presse publié le 11 mars, le produit, bien évidemment haut de gamme, sera vôtre pour 595 euros — soit près du double d’un Bose Headphones 700.

Le MB 01, dont le nom suggère qu’il y en aura d’autres, ne décevra pas côté design. Sur ce critère, on peut faire confiance à Montblanc : son casque, alliant l’aluminium, le silicone et le cuir fin, est très joli. Il n’oublie pas le logo emblématique de la marque, incrusté dans l’arceau. Les photos officielles montrent un produit raffiné, à la hauteur du tarif annoncé. Néanmoins, pour convaincre, le MB 01 devra répondre aux autres exigences d’un casque.

Montblanc ose le casque sans fil à 595 euros

Montblanc a mis tout ce qu’il pouvait dans le MB 01, afin de garnir sa fiche technique le plus possible. On commencera par évoquer la réduction de bruit active, fonctionnalité incontournable du segment, qui plus est quand on veut devenir un accessoire de voyage (il y a du bruit dans les avions et les trains).

Le casque est par ailleurs équipé d’un capteur de proximité, signifiant qu’il se mettra automatiquement en pause quand vous le retirerez (ce n’est pas toujours le cas chez la concurrence). On n’oubliera pas non plus la compatibilité avec Google Assistant pour les commandes vocales. Le MB 01 se recharge par l’intermédiaire d’un port USB-C, avec une autonomie grimpant à 20 heures — suffisante pour un vol Paris-Los Angeles.

Pour le rendu sonore, Montblanc explique s’être entouré d’une « équipe d’ingénieurs primés ». Elle est emmenée par Alex Rosson, un expert qui vend des casques à plus de 2 000 dollars. L’intéressé, passé par Technicolor, a également fondé Audeze — qui commercialise des casques très haut de gamme. En bref, Montblanc a peut-être frappé à la bonne porte pour obtenir « une signature sonore » qui justifiera d’autant plus le prix. On demande à entendre.

À lire : Notre guide des meilleurs casques à réduction de bruit

Disponible en trois coloris (noir, blanc et marron), le MB 01 est livré dans un étui avec un câble jack et un adaptateur pour l’avion.

Crédit photo de la une : Montblanc Signaler une erreur dans le texte