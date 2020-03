[Le Deal du Jour] Il faut du talent pour bien jouer, mais aussi une bonne manette. La meilleure de toutes — aka la Xbox Elite Series 2 — est aujourd’hui disponible avec 30 euros de réduction grâce à un code promo via la solution Acheter sur Google. Retrouvez les détails ci-dessous.

La Xbox Elite Series 2 n’est pas une manette classique, mais haut de gamme. Elle est destinée à celles et ceux qui souhaitent profiter d’une expérience optimale et hautement personnalisable sur leurs jeux vidéo préférés. Pour cette deuxième génération, Microsoft revoit par ailleurs la formule et ajoute quelques améliorations ici et là, dont une batterie qui manquait cruellement au premier modèle.

La manette sans fil Xbox Elite Series 2 passe aujourd’hui à 149 euros via Acheter sur Google grâce au code promo MARS20, contre 179 euros habituellement.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les différences entre une manette Xbox classique et Xbox Elite ?

La manette Xbox One classique est déjà excellente, notamment grâce à son design très confortable en main. Le poids est idéalement réparti et les touches tombent naturellement sous les doigts. Bref, c’est déjà un plaisir de jouer pendant de nombreuses heures avec cette manette.

Toutefois, la manette Xbox Elite Series 2 va encore plus loin pour proposer la meilleure expérience gaming possible. L’esthétique est globalement conservée, mais l’incroyable minutie du détail vient presque en faire un objet de luxe. Les finitions sont tout simplement exemplaires afin d’améliorer encore plus le confort en jeu. On retrouve notamment plusieurs crans sur les gâchettes arrière (sur trois niveaux) ou encore des surfaces antidérapantes. Il est même possible de régler la tension des sticks analogiques.

La manette s’adapte également au gameplay de son utilisateur/utilisatrice. Il suffit d’enregistrer différents styles de jeu via l’application « Xbox Accessories » et de sélectionner celui que vous voulez avant chaque lancement d’une partie sur la console de Microsoft. De plus, la manette embarque désormais une batterie pour une autonomie estimée à 40 heures.

Est-il possible de jouer sur d’autres supports que la Xbox One ?

Oui. Comme la manette Xbox One classique, la Xbox Elite Série 2 est une manette sans fil équipé du Bluetooth pour s’appareiller sur divers supports. Il est alors possible de l’utiliser aussi bien sur PC que sur smartphone, tablette, et même sur une Nvidia Shield (Android TV) ou une Apple TV, par exemple.

Évidemment, vous pouvez l’utiliser sur un système Xbox One (Slim ou X) et à partir de l’année prochaine sur la Xbox Series X, la prochaine console next-gen du constructeur américain. Eh oui, Microsoft a promis la rétrocompatibilité de ses jeux, mais aussi de ses accessoires.

C’est quoi Acheter sur Google ?

