NordVPN fête ce mois-ci son huitième anniversaire. Pour l’occasion le plus célèbre des fournisseurs de VPN fait baisser le prix de son abonnement à 3,10 euros par mois et offre gratuitement entre un mois et trois ans d’abonnement supplémentaire.

C’est peut-être un détail pour vous, mais pour NordVPN ça compte beaucoup. En ce mois de février 2020, NordVPN vient de fêter ses 8 années d’existence. Pour célébrer l’évènement, jusqu’au 10 mars prochain, NordVPN propose son abonnement de trois ans au prix de 3,10 euros par mois et ajoute en plus une petite surprise.

La surprise en question consiste en des mois d’abonnements gratuits supplémentaires. Pour chaque nouvel abonnement, NordVPN offre un mois, un an, deux ans ou trois ans d’abonnement à son service de VPN. Le temps d’abonnement supplémentaire est tiré aléatoirement, vous pouvez aussi bien hériter d’un mois comme de trois ans. Ce cadeau est envoyé sous forme d’email une fois l’inscription à l’abonnement effectué.

NordVPN, une valeur sûre

NordVPN est l’une des marques de VPN les plus connues du marché. Une renommée méritée qui s’explique par la qualité et la fiabilité de son service. NordVPN propose en effet plus de 5 500 serveurs répartis dans 58 pays. Des serveurs aux débits élevés, sans coupures intempestives et facilement accessible grâce des applications mobiles et desktop intuitives.

L’application de NordVPN est disponible sur — grosso modo — tous les appareils qui se connectent à Internet qui peuvent afficher du contenu : iOS, Mac, Android, Windows, mais aussi Linux ou Android TV. Et si vous ne voulez pas d’application, il est possible de passer directement par les extensions pour les navigateurs comme Chrome ou Firefox.

Un VPN, pour quoi faire ?

Un VPN, rappelons-le, permet de délocaliser en quelques clics l’adresse IP de son smartphone ou de son ordinateur. Il suffit pour cela de passer par l’application VPN, qui va proposer une longue liste de serveurs situés aux quatre coins du monde. En cliquant sur ce serveur, l’application va alors chiffrer la connexion et faire passer toutes les données entrantes et sortantes par le serveur VPN auquel on s’est connecté.

Cela a un double avantage. Le premier c’est de sécuriser sa connexion en la chiffrant. Concrètement, en vous connectant à un serveur VPN, il devient difficile de voir les sites que vous visitez en examinant le trafic qui entre et sort de votre appareil. Pratique pour protéger sa connexion lorsque l’on est connecté à un Wi-Fi public, aux routeurs douteux ou mal protégés.

Le deuxième avantage consiste à contourner les géoblocages mis en place par certains sites web, plateformes de SVOD ou États. En se connectant par exemple sur un serveur américain de NordVPN — l’application en propose 1 650 actuellement — les sites ou services sur lesquels vous allez vous connecter vont comprendre que vous êtes situés géographiquement aux États-Unis et donc vous laisser libre accès à leur contenu réservé au territoire américain. Pratique lorsque l’on veut accéder au catalogue américain de Netflix par exemple, très tolérant sur le sujet.

Deux clics pour changer de pays

Se connecter à un serveur VPN ne demande aucune connaissance technique particulière. L’application de NordVPN s’occupe de tout pour l’utilisateur. Tout ce que vous avez à faire est de l’ouvrir, de choisir un serveur sur une carte du monde et de cliquer dessus. Quelques secondes plus tard, NordVPN va vous indiquer que vous êtes bien connectés au serveur en question. Pour en être sûr, vous n’avez plus qu’à lancer un test de localisation d’IP.

NordVPN : un excellent rapport qualité-prix

En 8 ans d’existence, NordVPN a réussi à attirer 12 millions d’utilisateurs. Un succès populaire qui s’explique par la qualité de son service, mais aussi par les prix pratiqués. Aujourd’hui, son abonnement de trois ans est au prix de 3,10 euros par mois, soit 111,82 euros au total.

L’offre anniversaire de NordVPN est valable jusqu’au 10 mars prochain. Elle s’accompagne également d’une prolongation aléatoire de la durée de l’abonnement allant d’un mois à trois ans. Si vous hésitez ou si vous désirez tester le service, sachez que cette offre est entièrement remboursable pendant 30 jours après sa souscription.