Android 11 est disponible en version développeurs depuis le 19 février 2020. Quelques fonctionnalités grand public qui atterriront sur vos smartphones ont déjà été dévoilées.

Android 11 a été lancé en version développeur le 19 février 2020. Cette version n’est pas faite pour le grand public : elle est limitée aux smartphones Pixel et est utilisée par les développeurs pour découvrir de nouvelles fonctionnalités à intégrer à leurs applications. Pour Google, c’est aussi un moyen de faire tester son prochain système d’exploitation et de corriger ou d’améliorer certains aspects encore en développement. Parfois, des fonctionnalités sont aussi enlevées parce qu’elles ne répondent finalement pas aux besoins des utilisatrices et des utilisateurs.

Même s’il n’est pas conseillé d’installer Android 11 dans cet état sur un smartphone, on peut déjà voir quelques fonctionnalités qui seront ajoutées à la version « pure » du système d’exploitation de Google. Nous avons sélectionné celles qui changeront le plus votre quotidien, même s’il faut noter que Google garde ses grosses annonces grand public pour la Google I/O, qui a traditionnellement lieu en mai.

L’enregistrement de l’écran

C’est une fonctionnalité très pratique sur iOS pour montrer comment faire quelque chose sur un iPhone ou un iPad, elle arrive sur Android 11. Un bouton dans les notifications, et vous lancez une séquence d’enregistrement de ce qui se passe à l’écran. Pratique.

Conversations en bulles

Si vous utilisez Facebook Messenger, vous connaissez les bulles, cette interface qui se positionne où vous le souhaitez sur l’écran d’un smartphone Android pour vous donner accès en une étape à vos conversations. Google la reprend pour Android 11, notamment pour les conversations. À voir si, lors de la sortie, il sera possible de personnaliser cela avec ses applications favorites.

Notifications

Les notifications sont au cœur d’Android et Google entend bien les rendre encore plus pratiques. Avec Android 11, il sera par exemple possible de lier un fichier image directement dans une notification : même plus besoin d’ouvrir une application complètement.

Vie privée et sécurité

Les autorisations à usage unique arrivent sur Android. Vous ne voulez pas donner un accès permanent à une application à votre micro ou votre caméra, mais souhaitez quand même utiliser des fonctionnalités liées à ces composants de temps à autre ? Il sera possible de les autoriser « une fois » à les utiliser. Cet ajout sur Android 11 entre dans une philosophie globale chez Google de laisser plus de contrôle aux utilisatrices et utilisateurs sur ce que les applications peuvent faire. La contrepartie, comme nous avons pu le voir avec certaines fonctionnalités mal documentées par les développeurs sur les appareils Apple, c’est qu’une application peut perdre une fonctionnalité essentielle à son fonctionnement si l’utilisateur n’est pas bien informé.

Pixel 4 : un nouveau mouvement

Le Pixel 4 est le « ¯\_(ツ)_/¯ phone » de 2019. Un Pixel 3 boosté qui fera le travail, mais n’éblouira personne. Plus décevant en revanche : l’interface de détection de mouvement Soli, markétée « Motion Sense » est complètement inutile au quotidien, alors qu’elle avait été présentée comme révolutionnaire. Google ajoute un nouveau mouvement avec Android 11 : la possibilité de mettre en lecture / pause de la musique en un geste de la main. D’après nos confrères de Frandroid, ce n’est toujours pas au top.

Mode avion plus intelligent

Activer le mode avion est toujours pénible quand vous avez des écouteurs sans fil : en plus de couper le modem et la connexion Wi-Fi, le mode désactive le Bluetooth. Et vous fait perdre votre appairage. Dans Android 11, le mode avion sera plus intelligent et ne coupera pas le Bluetooth. Tant mieux !

Crédit photo de la une : Google Signaler une erreur dans le texte