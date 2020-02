Romain Ribout - il y a 27 minutes Tech

C’est le moment d’augmenter son enveloppe 4G sans trop dépenser. Jusqu'au 1er mars 2020, le forfait en série limitée chez NRJ Mobile propose 100 Go de data pour moins de 10 euros par mois. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

NRJ Mobile est de retour avec sa meilleure offre sans engagement. Celle-ci propose 100 Go de données 4G pour seulement 9,99 euros par mois pendant un an, puis 19,99 euros. Tout simplement le forfait mobile qu’il vous faut si vous êtes un gros consommateur de streaming, ou si vous avez besoin de passer par une box 4G pour avoir Internet à la maison, par exemple.

Notez qu’il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de la commande pour obtenir votre nouvelle SIM triple découpe. La conservation de votre numéro est par ailleurs gratuitement disponible en fournissant le code RIO de votre ligne.

Pour mieux comprendre l’offre

Qu’intègre précisément le forfait NRJ mobile en série limitée ?

Le forfait mobile en série limitée chez NRJ inclut les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. En ce qui concerne l’enveloppe 4G, elle s’élève à 100 Go à l’intérieur des frontières de l’Hexagone, avec la possibilité d’acheter des recharges de 100 Mo à 1 Go comprises entre 3 et 10 euros, si besoin. Sinon, le débit sera réduit au-delà. À l’étranger (38 destinations incluses au total, dont 30 en Europe et 8 en outre-mer), 5 Go sont attribués par mois.

À quels besoins répond un forfait mobile avec 100 Go de données 4G ?

Entre 2018 et 2019, un Français consomme en moyenne 6 à 8 Go par mois, mais cela n’est qu’une moyenne. Une enveloppe de 100 Go peut alors paraître très démesurée pour certaines personnes, mais complètement riche de sens pour d’autres. Tout d’abord, il y a le fait d’être non éligible à la Fibre optique, ou si votre connexion ADSL n’est pas top. Vous pourrez alors surfer à la vitesse de la 4G via une box dédiée avec ce forfait mobile, ou en partageant la connexion avec votre smartphone. Ensuite, c’est également une excellente solution les gros consommateurs de contenu en streaming.

Quelle box 4G pour mon forfait ?

Certains opérateurs proposent des abonnements dédiés avec une box 4G proposée à la location, mais il est également possible d’en acheter une pour faire des économies sur le long terme. Le meilleur choix selon nous est le TP-Link routeur 4G LTE Wi-Fi AC. Il intègre 4 ports Ethernet et offre la possibilité de partager le réseau avec 64 périphériques en simultané. La Wi-Fi double bande est également de la partie, en 2,4 GHz (jusqu’à 300 Mb/s) et 5 GHz (jusqu’à 867 Mb/s).

On le trouve généralement aux alentours d’une centaine d’euros sur Amazon.

