Windows 10X, qui est la future déclinaison de Windows 10 pour les appareils à double écran, bénéficiera d'une amélioration qui permettra en principe de récupérer et d'installer des mises à jour très rapidement.

Des mises à jour qui se téléchargent extrêmement rapidement et qui ne nécessitent aucun redémarrage de l’ordinateur ? Voilà le rêve que caressent bien des particuliers qui utilisent au quotidien Windows comme système d’exploitation, et qui ne connaissent que trop bien cette longue attente de la récupération et de l’installation des dernières nouveautés de l’OS, sans pouvoir faire autre chose.

Ce rêve, Microsoft entend le concrétiser, du moins en partie. Malheureusement, ce plan ne vous concernera vraisemblablement pas, du moins à court et moyen terme. Comme le note The Verge, qui a pu assister à une conférence organisée par le géant des logiciels, la promesse d’un grand chambardement dans les mises à jour ne vise pas Windows 10, mais l’une de ses déclinaisons, à savoir Windows 10X.

Windows 10X est en fait une version particulière de Windows 10 qui s’adresse aux appareils désirant mêler interface tactile et double écran. Cet OS, pensé au départ pour la tablette Surface Neo, concernera aussi certains ordinateurs portables. Mais il ne sortira pas tout de suite. Le calendrier actuel évoque la fin de l’année 2020, afin d’être synchrone avec le lancement de la Surface Neo.

Un compartimentage accru sur Windows 10X

Selon ce qui a été dit lors de cette conférence, le processus de téléchargement et de mise à jour avec Windows 10X sera beaucoup plus court. Tout ceci prendrait moins d’une minute trente, de l’instant où l’utilisateur récupère les derniers fichiers disponibles au moment où il reprend la main sur sa machine, après le redémarrage — zapper cette étape n’est pas encore d’actualité.

En creux, cela suggère que Microsoft proposera des mises à jour plutôt légères (quitte à en proposer plus régulièrement ?) pour parvenir à tenir un délai aussi court. Car il faut aussi tenir compte de la réalité du terrain : Même si l’ultra haut débit progresse dans le monde, la grande majorité des connexions à Internet sont à des années-lumière des capacités que peuvent atteindre des liaisons comme la fibre optique.

Si le poids des mises à jour est certainement l’un des facteurs de l’équation que Microsoft cherche à résoudre, nos confrères indiquent que l’entreprise américaine a aussi travaillé sur un compartimentage accru au niveau de Windows 10X. Il est ainsi question d’une séparation entre le système d’exploitation lui-même, les pilotes et les applications.

Cette division plus marquée améliorerait donc grandement la mise à niveau de Windows 10X vers une nouvelle version. Si Microsoft y parvient, il s’agira d’une grande avancée en termes de confort d’utilisation. La question qui se posera alors sera de savoir si l’éditeur pourra décliner cette amélioration sur l’OS classique. Des réponses arriveront peut-être avec la conférence Build, prévue mi-mai.