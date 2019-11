Bouygues Telecom n’a pas attendu vendredi pour lancer ses offres du Black Friday. Dès aujourd’hui, l’opérateur propose une remise de 100 euros sur une sélection de smartphones haut de gamme. L’iPhone XR en profite pour voir son prix chuter considérablement.

Durant toute la semaine et jusqu’au lundi 2 décembre, Bouygues Telecom propose une remise de 100 euros sur une sélection de smartphones haut de gamme, à commencer par l’iPhone XR. Son prix d’achat immédiat passe ainsi à 149,99 euros en souscrivant au forfait Sensation Avantages Smartphone 70 Go et en entrant le code BLACKWEEK au moment de payer.

L’iPhone XR en quelques mots

Souvent présenté comme un iPhone d’entrée de gamme, l’iPhone XR possède en fait tout ce que l’on peut attendre d’un smartphone haut de gamme. Pour faire simple, c’est un iPhone XS auquel on aurait retiré un capteur photo et remplacé l’écran OLED par un écran LCD.

Des choix de composants moins onéreux qui ne sont pas aussi contraignants qu’il n’y paraît étant donné que le calibrage de l’écran de l’iPhone XR est excellent et que son appareil photo dispose exactement du même capteur que l’iPhone XS, mais n’embarquent pas de capteur secondaire destiné au mode portrait.

Pour le reste, l’iPhone XR bénéficie d’une fiche technique aussi musclée que l’iPhone XS : SoC A12 Bionic, 64 Go de mémoire interne et Face ID. Point bonus pour le XR : il est disponible en 6 coloris (blanc, rouge, jaune, bleu, orange et noir).

L’iPhone XR à partir de 149,99 euros : pourquoi c’est une bonne affaire

Avec l’arrivée de la gamme 11 chez Apple, le positionnement tarifaire de l’iPhone XR (709 euros) était plus que discutable. Coincé entre un iPhone 8 à 539 euros et un iPhone 11 à 809 euros, il était difficilement recommandable.

Les réduction du Black Friday chez Bouygues Telecom permettent toutefois de redonner de l’intérêt à cet excellent téléphone. En utilisant le code BLACKWEEK au moment de payer, il est en effet possible de bénéficier d’une remise immédiate de 100 euros sur l’iPhone XR, faisant passer son prix final total de 699 euros 599 euros. Un tarif encore rarement vu pour cet appareil.

Pour bénéficier de cette réduction, il faut associer l’iPhone XR à un forfait Sensation Avantages Smartphone (n’importe lequel, du forfait 5 Go au forfait 100 Go) avec un engagement de 24 mois. Une partie du prix du forfait mensuel viendra alors payer l’iPhone XR.

En facilitant le paiement sur 24 mois, il est ainsi possible de l’obtenir en ne déboursant que 149,99 euros au premier paiement, avec un forfait Sensation Avantages Smartphone 70 Go, puis de rajouter 8 euros par mois en plus du prix du forfait (30,99 €/mois la première année puis 45,99 €/mois la deuxième année).

Notez enfin que ce prix peut encore baisser en profitant d’une reprise de votre ancien mobile. De base, cette reprise varie de 70 à 100 euros. Cela fait donc passer l’iPhone XR à (au plus) 79,99 euros ou à (au moins) 1 euro.

100 euros de remise valables aussi sur le Huawei P30, le Samsung Galaxy S10e et le OnePlus 7T Pro et le Galaxy Note 10

L’iPhone XR n’est d’ailleurs pas le seul concerné par cette remise immédiate. Durant toute la semaine du Black Friday, il est possible d’économiser jusqu’à 100 euros sur d’autres smartphones haut de gamme du catalogue de Bouygues Telecom en les associant à un forfait Sensation 70 Go.

Si votre ancien smartphone est repris au plus haut tarif de la reprise mobile, il est possible d’avoir les prix suivants :

Le Huawei P30 : à partir de 1 euro

: à partir de 1 euro Le Samsung Galaxy S10e : à partir de 1 euro

: à partir de 1 euro Le OnePlus 7T Pro : à partir de 49,90 euros

: à partir de 49,90 euros Le Samsung Galaxy Note 10 : à partir de 149,90 euros

: à partir de 149,90 euros Le Samsung Galaxy Note 10+ : à partir de 299,90 euros

Toutes les offres se retrouvent sur la page du Black Friday de Bouygues Telecom.

Les avantages du forfait Sensation Avantages Smartphone 70 Go

Le forfait Sensation Avantages Smartphone 70 Go est à 30,99 euros par mois les 12 premiers mois puis à 45,99 euros par mois la deuxième année. C’est un forfait généreux. Il contient à la fois tout ce que l’on peut attendre d’un forfait classique, à savoir :

Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et vers le DOM

Une enveloppe mensuelle de 70 Go de données

En Europe, appels, SMS et MMS illimités ainsi que 30 Go de données à utiliser chaque mois

Mais aussi de nombreux bonus :

Un accès premium à l’application de L’équipe

Un accès à plus de 1 000 magazines via l’application LeKiosk

Internet illimité le week-end. Tous les gigaoctets que vous consommez ne sont pas décomptés de votre enveloppe de data en 4G

En cas de panne ou de casse du téléphone, Bouygues Télécom propose un prêt gratuit de smartphone équivalent

Dernière bonne nouvelle, depuis quelques jours Bouygues Telecom offre un abonnement gratuit de six mois à Spotify Premium pour chacun de ses forfaits Sensation. Ces six mois sont évidemment présent en plus dans le forfait Sensation Avantages Smartphone 70 Go.

Toutes les offres du Black Friday chez Bouygues Telecom BLACKWEEK