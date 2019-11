Motorola a ajouté un mode à son nouveau smartphone Razr qui lui permet de ressembler à l'ancien téléphone à clapet des années 2000.

Les nostalgiques des années 2000 (oui, ça existe) seront ravis de découvrir le mode « rétro » du Motorola Razr pliable que l’entreprise vient de présenter à la presse US le 13 novembre 2019.

Ce nouveau smartphone, très inspiré de l’ancien modèle culte de 2004, dispose d’un écran OLED qui se replie sur lui-même à l’horizontale, ce qui lui permet de prendre une forme carrée et d’être glissé dans n’importe quelle poche. Il sera vendu à partir de janvier 2020 aux États-Unis pour 1 499 euros, ce qui est une coquette somme au vu de ses performances modestes (un seul capteur photo, seulement l’eSIM disponible, etc).

« Ça ne sert pas à grand chose mais ça m’a fait sourire »

Motorola a volontairement joué sur la nostalgie des consommateurs en ajoutant à son nouveau Razr une option pour qu’il se transforme en… l’ancien Razr, avec son clavier « araignée » si caractéristique et ses touches délimitées par des lignes bleutées. Lorsqu’on passe en mode « rétro », comme l’a relevé The Verge au cours de sa prise en main, l’écran (unique) se scinde virtuellement en deux.

Le bas devient une imitation du clavier d’antan, tandis que le haut se transforme en vieil écran d’accueil, avec les logos de paramètres et notifications, à l’ancienne. Encore plus amusant : cet écran du haut n’est pas tactile. Si vous voulez naviguer dans le téléphone il faut utiliser les (fausses) touches du bas. « Ça ne sert pas à grand chose mais, honnêtement, rien que le fait de le voir, ça m’a fait sourire », constate le journaliste Chaim Gartenberg dans la vidéo du site américain.

Wowow check out this new razr’s retro mode ! ! ! pic.twitter.com/7MdJXhHSFa — Raymond Wong📱💾📼 (@raywongy) November 14, 2019

Il s’agit évidemment d’un petit clin d’œil et non d’une fonctionnalité qui aura une réelle utilité, mais elle montre combien Motorola a réfléchi à son produit et le public visé. Le mode rétro peut être sauvegardé dans les « paramètres rapides » de l’appareil, pour transformer le Razr (2019) en Razr (2004) en un clic.