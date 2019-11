Dans le secteur bancaire, les services en ligne n’étonnent plus personne. Il faut alors chercher du côté des placements pour déceler des innovations technologiques capables d’intéresser petits et gros portefeuilles. Depuis deux ans, la startup française Nalo propose des solutions sur mesure pour vos investissements.

Si vous avez regardé Le loup de Wall Street ou The Big Short, vous saurez qu’en matière d’argent, mieux vaut être bien entouré. Vous serez sans doute aussi arrivé à la conclusion que ce monde-là ne vous concernait pas : trop loin, trop risqué. Pourtant, à l’image des entreprises de la FinTech comme Nalo, la technologie se développe pour assurer un maximum de fiabilité et de sécurité.

Ce n’est pas de la magie, mais de la science

Prenez quatre prix Nobel d’économie et vous aurez l’inspiration de la méthode mise en place par Nalo. Une méthode qui repose alors sur les travaux de Harry Markowitz, (1990), Robert Merton (1997), Eugene Fama (2013) et Robert Shiller (2013) formant une base théorique solide sur laquelle ils ont ajouté un élément fondamental : un algorithme capable d’affiner l’offre en fonction de chaque client pour des solutions d’assurances-vie personnalisées.

L’assurance-vie est en effet l’un des placements préférés des Françaises et des Français. Des dizaines de milliards d’euros sont versés chaque année. Mais contrairement à ce que l’on pourrait penser, elle n’a rien à voir avec la mort. C’est en fait tout simplement un placement sur le long terme. Un produit financier traditionnellement proposé par les banques, qui comprend différentes solutions de placements plus ou moins risquées et plus ou moins rentables.

Pour Forbes, Guillaume Piard, CEO, explique : « Il n’existe pas de solution adaptée pour ceux qui recherchent plus de performance sans s’offrir les services d’un conseiller en gestion de patrimoine. » « La vérité, renchérit Hugo Bompard, cofondateur de Nalo, toujours à Forbes, c’est qu’il est impossible de prédire les variations du marché. Personne ne peut savoir comment vont se comporter les cours, par conséquent, payer un gestionnaire qui va tenter d’acheter au plus bas et de revendre au plus haut revient à payer quelqu’un pour jouer au loto à notre place. » Nalo répond donc à cette demande : comment les algorithmes peuvent aider à mieux investir en bourse ?

Cet algorithme employé par Nalo permet de déterminer les meilleurs investissements pour chaque client, de façon évolutive. En cas de changement de situation personnelle ou professionnelle, le portefeuille est réadapté. Plusieurs facteurs sont systématiquement pris en compte : votre situation financière (revenus, patrimoine immobilier, emprunt en cours) et personnelle (âge, enfants à charge), votre appétence pour le risque et vos objectifs et horizons (retraite, étude des enfants, achat immobilier, épargne de précaution, etc.). Il est aussi possible d’avoir plusieurs projets dans le même contrat avec l’innovation multiprojet. À l’issue du calcul, votre capital est réparti entre des actifs (fonds indiciels en actions et obligations) et des fonds euros.

Trouver le bon équilibre

Et une fois la machine lancée ? Ce n’est pas fini puisque la sécurisation progressive pour chacun des investissements garantit votre placement sur la durée. Autrement dit, l’argent investi ne baissera pas à l’approche de l’horizon, soit la fin de la période déterminée pour récupérer son argent. Constamment surveillés, les placements suivent des rééquilibrages automatiques de la part de l’algorithme.

Imaginez une serre dans laquelle vous plantez certains types de graines, en espérant les faire fructifier pour réaliser une bonne soupe. Parfois même pour obtenir plus que ce que vous espériez. Il existe un risque que certaines graines ne prennent pas. Nalo assure qu’au moment où vous voulez cuisiner votre soupe, vous ayez suffisamment de légumes à disposition.

Vous pouvez alors choisir de mettre de l’argent dans des actions (disons des tomates), des obligations (des poireaux) ou bien des fonds euros (des patates). Pour chaque élément, ses propres règles du jeu, ses propres propriétés pour pousser correctement. Certains ont un capital garanti et sécurisé, comme le fonds euros ; d’autres sont des supports d’investissement qui peuvent varier, à la hausse ou à la baisse.

Nalo permet de calculer, grâce à son algorithme, le bon équilibre pour que votre serre rapporte le plus tout en faisant attention à ne pas être trop gourmand pour ne pas vous retrouver bredouille lors de la récolte. Et vous ne paierez d’impôts que sur les gains et non sur la mise de départ.

Il n’existe pas deux portefeuilles identiques

Avec Nalo, votre premier versement peut être très bas, pour convenir à toutes les bourses. À partir de 1 000 euros, il est notamment possible de réaliser un investissement socialement responsable (ISR) en plaçant son argent dans des entreprises éco-responsables : leaders de l’énergie solaire, pionnières des technologies éoliennes, énergie hydroélectrique ou thermique… Le capital peut aussi être réparti sur des entreprises fabriquant des matériaux biodégradables, que ce soit pour l’ensemble de vos projets, ou seulement une partie.

D’autres secteurs sont évidemment concernés, suivant tout de même une grille de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), c’est-à-dire qu’une attention particulière est portée à la gestion des déchets, aux émissions de gaz à effet de serre, au respect du droit du travail et aux choix des sous-traitants.

Dès les premiers euros investis, toutes les tâches administratives se font sur un espace sécurisé. Les données sont strictement confidentielles. Cela permet des coûts moindres. Alors que pour le même type de prestation, les banques en ligne prennent autour de 2,5 % par an, que les banques traditionnelles tournent autour de 3,5 %, le montant des frais chez Nalo ne dépasse pas les 1,65 % par an.

Nalo veut prouver à tous qu’il est possible d’investir dans une assurance-vie à moindre coût. Pour ce faire, une simulation en ligne est disponible sur son site web. En moins de 10 minutes, elle donne un bon aperçu de ce que la technologie de Nalo peut offrir. Et elle est sans engagement. Des conseillers financiers IRL sont aussi disponibles par chat, téléphone et sur rendez-vous physique.