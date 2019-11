Des universitaires ont mis au jour une attaque qui permet de prendre le contrôle des enceintes connectées grâce à un laser visant le microphone. Cependant, l'attaque a besoin que plusieurs conditions soient satisfaites. En clair, le risque est finalement assez mince pour l'usager lambda.

Vous êtes propriétaire d’une enceinte connectée, comme l’Amazon Echo Dot ou bien le Google Home ? Peut-être trouvez-vous qu’elle vous rend de très précieux services, en vous faisant un point sur l’actualité ou en vous indiquant la météo pour la journée. Mais il s’avère qu’elle pourrait aussi vous causer du tort… en théorie, du moins. C’est ce qu’ont découvert des universitaires et des spécialistes en sécurité informatique.

Grâce à l’utilisation de lasers, pointés directement sur le microphone, il est possible de contrôler à distance les enceintes connectées et de leur passer des instructions. Il a aussi été constaté que certains smartphones sont vulnérables à cette manipulation lumineuse. C’est ce que décrit un papier de recherche, publié par quatre universitaires du Michigan et un autre de la faculté d’électro-communication, au Japon.

Une page web plus facile d’accès est aussi disponible.

Attaques par injection au laser

Les travaux des chercheurs, intitulés « Commandes lumineuses : attaques par injection audio au laser sur des systèmes à commande vocale », montrent que la lumière d’un laser sur un microphone perturbe sa membrane et que le rayon est interprété comme un signal à traiter, de la même façon que le son. En variant l’intensité lumineuse, les scientifiques ont pu ainsi envoyer des commandes à distance.

Potentiellement, l’attaque servirait à déverrouiller la porte du garage ou d’entrée, si la victime a configuré leur ouverture avec une commande vocale — ce n’est pas improbable vu qu’il est possible de faire dans une maison connectée. Les voitures pourraient être attaquées de cette façon. Des commandes sur des sites marchands pourraient être passées.

Dans leurs tests, ce sont des lasers à la lumière visible qui ont été essentiellement mis à l’épreuve. Ils ont assez peu expérimenté le cas de laser invisible à l’œil nu, c’est-à-dire en infrarouge, parce qu’ils craignaient d’aveugler ou de causer des brûlures à un tiers. Ce cas de figure n’a été mis en œuvre que sur de courtes distances, mais il est clairement utile pour une attaque encore plus discrète.

Dans le cas des enceintes connectées, sur seize modèles qui sont passés sur le banc d’essai, presque tous ont enregistré les commandes envoyées à une distance de près de 50 mètres. C’est assez loin pour atteindre un appareil qui pourrait se trouver dans une maison, si celui-ci est visible depuis l’extérieur et que les vitres ne diffractent pas trop le faisceau. Dans le cas des smartphones, les résultats sont moins spectaculaires.

Certaines attaques marchent au-delà de 100 mètres

En ce qui concerne l’iPhone, l’engin est sensible jusqu’à 10 mètres. Quant à Android, deux modèles ont réagi jusqu’à 5 mètres. Le risque est toutefois moins élevé que dans le cas d’une enceinte, car le microphone d’un smartphone est souvent hors de vue — parce qu’il est rangé dans une poche ou un sac — ou difficile à cibler. Pas sûr que la technique puisse être réaliste en pleine rue, par exemple.

Avec un autre type de laser, des distances encore plus grandes ont pu être atteintes, mais avec un taux de réussite moindre. Un Google Home et un Echo Plus de première génération peuvent être contrôlés jusqu’à près de 110 mètres. Un Google Home situé à l’intérieur d’un bâtiment voisin a pu aussi être ciblé avec succès, alors qu’il se trouvait à environ 76 mètres et derrière une fenêtre.

Un tableau comparatif est proposé par les universitaires avec plusieurs produits testés. Il est à noter, pour les deux dernières colonnes, que les expériences ont pris place dans des couloirs longs de 50 et 110 mètres respectivement. Il est possible que les microphones des enceintes connectées puissent être déclenchés d’encore plus loin, mais les conditions de test n’ont pas permis de le vérifier.

Appareil Système de reconnaissance vocale

Puissance Minimale du laser à 30 cm [mW] Distance max à 60 mW [en mètres] Distance max à 5 mW [en mètres] Google Home Google Assistant 0.5 50+ 110+ Google Home mini Google Assistant 16 20 – Google NEST Cam IQ Google Assistant 9 50+ – Echo Plus 1st Generation Amazon Alexa 2.4 50+ 110+ Echo Plus 2nd Generation Amazon Alexa 2.9 50+ 50 Echo Amazon Alexa 25 50+ – Echo Dot 2nd Generation Amazon Alexa 7 50+ – Echo Dot 3rd Generation Amazon Alexa 9 50+ – Echo Show 5 Amazon Alexa 17 50+ – Echo Spot Amazon Alexa 29 50+ – Facebook Portal Mini Alexa + Portal 18 5 – Fire Cube TV Amazon Alexa 13 20 – EchoBee 4 Amazon Alexa 1.7 50+ 70 iPhone XR Siri 21 10 – iPad 6th Gen Siri 27 20 – Samsung Galaxy S9 Google Assistant 60 5 – Google Pixel 2 Google Assistant 46 5 –

Une attaque vraiment dangereuse ?

Se pose maintenant la question de savoir si la découverte des universitaires pourrait être effectivement mise en œuvre dans le cadre d’une vraie attaque. Autrement dit, au-delà des expériences en laboratoire, qui se déroulent dans des environnements qui ne reflètent pas toujours la réalité, cette méthode est-elle vraiment de nature à constituer un risque imminent et immédiat pour le tout-venant ?

On peut raisonnablement se dire que le danger est quand même minime pour la plupart des individus ayant une enceinte connectée, pour ne pas dire inexistant. D’abord, pour que l’opération puisse marcher, il faut savoir si sa cible dispose d’un tel matériel. Sinon, tout ceci ne sert à rien. Ensuite, il faut que le matériel soit directement visible par l’attaquant et il faut qu’il se trouve à portée.

Ce n’est pas tout : il faut de préférence que la pièce soit inoccupée pour éviter d’attirer l’attention avec le laser frappant le microphone — ce qui constitue un autre défi : arriver à viser précisément la cible à plusieurs dizaines de mètres de distance. Certes, l’assaillant peut gagner en discrétion en employant un laser infrarouge, mais l’enceinte connectée va réagir à haute voix à un moment où à un autre.

À cela s’ajoute l’équipement nécessaire pour conduire une telle opération. Il est fait mention de plusieurs composants à acquérir, que l’on trouve facilement en ligne. Si un pointeur laser ne coûte pas très cher (sur Amazon, un lot de trois est vendu moins de 20 euros), d’autres composants un peu plus onéreux sont nécessaires, ne serait-ce que pour la configuration du signal avant l’attaque.

L’ensemble du matériel nécessite quand même un investissement de plusieurs centaines d’euros, même pour une attaque à bas coût, mais aussi des compétences pour mettre au point l’installation — on ne parle pas simplement de pointer le laser sur l’objet, mais de faire transiter un signal par le laser. Bref, l’attaque n’est pas aisée : elle est quasi impossible à faire depuis la rue — sauf à risquer de se faire prendre.

Surtout, l’attaque est facilement neutralisable : il suffit de mettre l’enceinte hors de vue pour que le laser ne puisse plus rien faire. Pivoter l’enceinte peut même être suffisant, si le micro se trouve sur un plan incliné, comme le Google Home. Ou alors, en tirant les rideaux.

Qui plus est, des protections intégrées dans les smartphones et les enceintes connectées limitent également des usages inappropriés. Par exemple, les commandes à haute voix nécessitent en règle générale le déverrouillage du smartphone. D’autres systèmes requièrent aussi un code PIN. Si celui-ci peut toujours être attaqué par force brute, cela nécessitera du temps, au point peut-être de dissuader l’assaillant.

Les universitaires suggèrent quelques pistes pour contrer les commandes lumineuses : par exemple, une commande vocale passée à une enceinte connectée pourrait exiger que le signal sonore soit capté par au moins deux microphones. Le rayon laser, qui ne vise qu’un seul microphone, ne serait plus opérant. Autre possibilité : mettre une sorte de filtre devant le microphone pour bloquer la lumière.

Autre bonne nouvelle : les industriels ont eu vent de ces travaux et leur examen est en cours, notamment par Google et Amazon. En supposant sur le péril soit jugé suffisamment grave, ce que l’on peut douter au regard de tous les prérequis nécessaires, on peut sans doute s’attendre à des parades matérielles et logicielles, notamment lorsque sortiront les prochaines générations d’enceintes connectées.