Après un QC 35 II excellent, Bose est revenu sur le devant de la scène avec son Headphones 700. Le nouveau casque à réduction de bruit du constructeur est aujourd'hui remisé à 329 euros sur Amazon, contre 399 euros habituellement.

Trois ans après le QuietComfort 35 premier du nom, le Headphones 700 prend aujourd’hui la relève et s’affiche comme la nouvelle référence du constructeur Bose sur le marché des caques sans fil à réduction de bruit active. S’il n’a pas l’intention de remplacer en tout et pour tout l’ancien modèle, il propose tout de même une belle refonte du design avec une qualité sonore toujours aussi — voire plus — exemplaire.

Au lieu de 399 euros en temps normal, le Bose Headphones 700 est aujourd’hui disponible à 329 euros sur Amazon, soit une réduction de 70 euros sur son prix d’origine, à peine 2 mois après son lancement.

Pour mieux comprendre l'offre

Quelles sont les caractéristiques du Bose Headphones 700 ?

Le Bose Headphones 700 adopte un design plus affiné que les anciens modèles. Son arceau est plus fin, notamment grâce à la suppression du revêtement en mousse pour le remplacer par du silicone. L’articulation ne se fait d’ailleurs plus au niveau des bras, mais par un système de pivot au niveau des oreillettes pour régler la hauteur et l’inclinaison. Il n’est plus pliable, mais se transporte facilement dans son étui.

La qualité audio est évidemment au rendez-vous, sans surprise avec la célèbre signature marquée de Bose sur les mediums. Il embarque surtout de nouvelles fonctionnalités inédites pour le constructeur, comme le support Bluetooth multipoints. Cela permet au casque de se connecter à plusieurs sources en même temps, et passer de l’une à l’autre en un clin d’œil. Vous pourrez ainsi passer de votre téléphone dans les transports en commun, à votre ordinateur une fois à votre poste de travail, par exemple. De plus, son autonomie est tout aussi confortable que les anciens modèles, estimée à 20 heures avec la réduction de bruit, et jusqu’à 30 heures sans.

À qui s’adresse le Bose Headphones 700 ?

Le Bose Headphones 700 est un casque audio sans fil aussi confortable que pratique à utiliser. En intérieur ou en extérieur, il répond parfaitement aux différents usages, que ce soit pour regarder des vidéos ou encore écouter de la musique, le tout dans de bonnes conditions grâce à son système de réduction de bruit active bien plus efficace qu’auparavant. Il propose dorénavant 11 niveaux de réduction du bruit ambiante, de 0 à 10, réglables depuis l’application dédiée ou directement via le casque depuis les touches tactiles, pour être aujourd’hui au niveau de son concurrent japonais avec le 1000XM3.

Dans ce sens, il conviendra à celles et ceux qui ne souhaitent pas être dérangés par les bruits environnants pendant qu’ils se plongent dans leur musique, dévorent tranquillement des films ou séries, ou tout simplement pour rester concentré à son poste de travail (dans le cas d’un open-space, par exemple).

