Bienvenue en 2019, l'année où des chercheurs doivent alerter le Vatican sur les failles de sécurité de ses chapelets connectés.

Oui, vous avez bien lu ce titre. Le Vatican avait annoncé la commercialisation il y a quelques jours d’un chapelet connecté. Il a appris à ses dépends que la sécurité était importante, même pour ce type d’objets, à priori innocents. Des chercheurs en cybersécurité y ont en effet trouvé une faille de sécurité.

Le chapelet s’appelle le eRosary et il est connecté à une application mobile nommée Click to pray (cliquer pour prier). Il s’active lorsque l’on fait un signe de croix. L’application propose ensuite des contenus personnalisés pour accompagner l’utilisateur dans sa pratique de la religion (images, guide audio, etc).

Proposé à 99 euros, il est uniquement vendu sur le site italien d’Acer pour le moment. Le Vatican avait indiqué dans un communiqué du 15 octobre 2019 qu’il était surtout destiné aux jeunes.

Des milliers de personnes utiliseraient déjà l’application, qui fonctionne aussi indépendamment du bracelet. Le pape aurait lui-même un compte dessus…

Fidus InfoSecurity, une firme spécialisée en sécurité informatique, a indiqué sur Twitter le 17 octobre qu’en « moins de 5 minutes », elle avait trouvé une faille dans l’application d’eRosary. Cette faille serait massive : elle permettrait, selon eux, d’obtenir des mails, numéros de téléphone, taille, poids et d’autres informations personnelles sur les utilisateurs.

Less than 5 minutes into looking at the eRosary application our research team has developed a full account takeover exploit. Can obtain e-mails, phone numbers, height, weight and other personal data. This has been reported. Luckily it's so new it's not in the wild yet. pic.twitter.com/XpqYqDpgC2

— Fidus InfoSecurity (@FidusInfoSec) October 17, 2019