Après la Pearl, son enceinte sphérique connectée hors de prix, Cabasse lance la Pearl Akoya. Il s'agit d'une version plus petite.

Un an après l’annonce de son enceinte connectée The Pearl hors de prix, Cabasse revient avec The Pearl Akoya. Derrière ce nom mystérieux faisant référence aux perles d’Akoya se cache là encore une enceinte, mais aux mensurations moindres par rapport au produit lancé en 2018. Avec The Pearl Akoya, l’entreprise bretonne vise le Phantom Reactor de Devialet, proposé sous la barre des 1 000 euros, mais avec un tarif supérieur (1 490 euros).

Par rapport à la Pearl classique, la Pearl Akoya perd un peu d’embonpoint : 22 centimètres de diamètre contre 32 centimètres. Et, naturellement, quelques décibels : 115, soit une puissance équivalente à un orchestre classique, contre 118 (bruit d’une Formule 1). On retrouve autrement ce design sphérique élégant, avec finitions et matériaux premium.

La Pearl de Cabasse en version riquiqui

À l’instar de la Pearl, la Pearl Akoya se dote d’un haut-parleur triaxial compact — le plus compact jamais conçu — associant un tweeter en carbone et un woofer de 17 centimètres de diamètre. Fort de son expertise dans le domaine acoustique, Cabasse promet une restitution « sans accident de directivité, coloration ou distorsion ». Sur ce point, la Pearl, très puissante, nous avait impressionnés malgré sa directivité.

À lire : le test de la Cabasse Pearl

La Pearl Akoya est pensée pour avaler tout et n’importe quoi, à commencer par des fichiers audio accessibles via Wi-Fi ou Bluetooth (y compris les ultra-hautes définitions). Intégrée à l’écosystème StreamControl, dotée d’une technologie de calibration automatique et autorisant les configurations en stéréo (pour 3 000 euros, donc), la Pearl Akoya est même pilotable à la voix (Google Assistant, en attendant Alexa). On retrouve également un port optique et une prise jack 3,5 mm.

On fait le point :

The Pearl The Pearl Akoya Puissance crête 118 dB (124 en stéréo) 115 dB (121 en stéréo) Tweeter Coaxial de 13 cm Woofer 25 cm 17 cm Aigu 300 W RMS / 600 W Crête Medium Grave 1 000 W RMS / 2 000 W Crête 450 W RMS / 900 W Crête Connectivité Ethernet/WiFi, Bluetooth, Optique SPDIF, Analogue RCA et USB Ethernet/WiFi, Bluetooth, Optique SPDIF et USB Multiroom Oui Configuration Stéréo Dimension 326 x 327 x 323 mm 220 x 220 x 220 mm Poids 18 kg 8 kg Prix 2 790 € 1 490 €

La Pearl Akoya sera disponible au mois de novembre. Elle est livrée avec un sac de transport sur mesure et une télécommande circulaire. Comme la Pearl, elle se décline en deux finitions : noir métallisé avec anneau black chromium ou blanc nacré avec anneau silver chromium. On pourra acheter des pieds en option.

Crédit photo de la une : Cabasse Signaler une erreur dans le texte