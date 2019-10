[Le Deal du Jour] Avis à tous les consommateurs et consommatrices de données 4G à outrance : le forfait mobile B&You sans engagement avec 50 Go et Internet illimité le week-end est proposé à 14,99 euros par mois, à vie !

Bouygues Telecom a récemment prolongé ses offres sans engagement, dont celle à 14,99 euros par mois qui inclut un accès illimité à Internet le week-end en France Métropolitaine en plus des 50 Go de base. Tout simplement le forfait idéal pour celles et ceux qui dévorent du contenu en streaming au quotidien.

Notez que 10 euros seront ajoutés à la commande pour obtenir votre nouvelle carte SIM triple découpe. La conservation de votre numéro est disponible gratuitement en fournissant le code RIO de votre ligne mobile.

Pour mieux comprendre l’offre

Qu’intègre précisément ce forfait mobile ?

Le forfait B&You sans engagement à 14,99 euros par mois propose les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, ainsi qu’une enveloppe de données 4G qui s’élève à 50 Go. Il inclut par ailleurs un accès illimité à Internet pendant le week-end. Une bonne nouvelle pour celles et ceux qui consomment beaucoup de contenu en streaming. Depuis l’Europe et les DOM, on retrouve les mêmes conditions concernant les appels, SMS et MMS, à l’exception de la data. Elle est réduite à 10 Go par mois, mais c’est tout de même confortable pour rester en contact avec vos proches lors de vos déplacements à l’étranger.

Ai-je d’autres choix si cette offre ne me convient pas ?

Bouygues Telecom propose en effet plusieurs forfaits mobile sans engagement. Si vous n’avez pas besoin d’un accès illimité à Internet le week-end, vous pouvez choisir le forfait B&You à 11,99 euros par mois, pour 3 euros de moins. Il propose lui aussi 50 Go, mais avec 6 Go seulement à l’étranger. Dans le cas contraire, on vous recommandera le plus gros forfait avec 100 Go pour 19,99 euros par mois. Une option idéale si vous avez une box 4G à la maison, par exemple.

Pour découvrir d’autres forfaits sans engagement, nous vous invitons à consulter le comparateur de forfaits 4G de FrAndroid.

