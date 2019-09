La télécommande de OnePlus ressemble étrangement à celle de l'Apple TV.

OnePlus dévoilera très bientôt la première télévision de son histoire, sobrement baptisée OnePlus TV. En attendant, la firme chinoise alimente l’actualité avec un teasing de grande envergure. C’est dans cette optique que le 5 septembre 2019, Pete Lau, CEO de la marque, a dévoilé le design de la télécommande via Twitter. Il risque de vous rappeler quelque chose.

En effet, OnePlus a décidé de copier la télécommande de l’Apple TV, la box d’Apple rassemblant toutes les applications dont on a envie quand on veut regarder un film, une série ou un programme télé. Même forme, même argument minimaliste, même surface tactile, même choix de couleurs un brin inversé…

Une télécommande pas franchement adorée

Si on comprend tout à fait que les acteurs du marché de la tech se copient entre eux pour proposer la meilleure expérience à leurs clients, force est de reconnaître que, dans ce cas précis, OnePlus aurait pu s’abstenir et trouver autre chose. Car la télécommande de l’Apple TV est loin d’être l’objet le plus réussi par les ingénieurs de Cupertino. Très fragile, peu pratique car pensé pour un usage à la voix (il faut aimer Siri), difficile d’accès avec des fonctions cachées derrière des successions de pression ou des pressions longues, la télécommande d’Apple n’est pas un must. Tout juste retiendra-t-on son autonomie franchement bluffante : depuis que les Apple TV 4K sont sorties, nous n’avons pas rechargé celle utilisée quotidiennement à la rédaction.

Sur l’image fournie par Pete Lau, on peut voir que la télécommande de la OnePlus TV dispose de :

Un port USB-C pour la recharge ;

Une surface tactile pour naviguer dans les menus ;

Un bouton OnePlus ;

Un bouton Google Assistant ;

Un bouton a priori dédié à un guide TV ;

Un bouton plus large pour retourner en arrière ou revenir au menu principal (comme sur Android) ;

Un bouton sans attribut (un raccourci à configurer à sa guise ?) ;

Un bouton sur la tranche sans doute pour le contrôle du volume.

On rappelle que la OnePlus TV sera commercialisée en version QLED 55 pouces, dans un premier temps en Inde. Le lancement est prévu pour la fin du mois de septembre. Les autres pays suivront.

