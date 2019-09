Depuis ce matin et jusqu’au mardi 1er octobre, Udemy lance une grande vague de promotion sur ses formations. Celles-ci sont disponibles à partir de 10,99 euros. L’occasion de se former à Linux, d’acquérir les bases du hacking éthique ou de (enfin) maîtriser des tableurs.

Du 27 septembre au 1er octobre, Udemy célèbre les French Days en baissant considérablement le prix de ses formations en ligne. Alors que le tarif oscille généralement entre 40 et 160 euros, elles sont aujourd’hui toutes au tarif unique de 10,99 euros. Notez par ailleurs que si un cours ne vous plaît pas, Udemy permet de se faire rembourser la formation sous 30 jours. Voici une sélection de cours en ligne plébiscités par les lectrices et lecteurs de Numerama qui, nous en sommes sûrs, sauront vous intéresser.

Apprendre les méthodes de hacker pour s’en protéger

Ingénierie sociale, scanning réseau, Shodan… Ces termes n’appartiennent pas uniquement au vocabulaire de films ou de livres de science-fiction, ce sont aussi des méthodes et des outils réels liés à la sécurité informatique. Cette formation de plus de 11 heures revient justement point par point sur les techniques de bases du hacking et la façon de les utiliser. Pas question ici d’apprendre à pirater un site web, mais plutôt de comprendre comment procèdent les hackers malveillants pour atteindre leurs objectifs, de la reconnaissance de la cible à l’attaque informatique. À la fin de cette formation, vous ne serez probablement pas Mr Robot, mais vous saurez au moins comment il raisonne.

Avec 12 chapitres, des exercices pratiques et des résultats très concrets, ce « cours complet » entièrement en français a été noté 4,4 étoiles par les utilisateurs d’Udemy. Il est à 10,99 euros jusqu’à mardi prochain.

Ne plus être intimidé par GNU/Linux

Installer Linux, c’est facile et avec un bon tutoriel, tout le monde peut le faire. Savoir s’en servir demande toutefois bien plus de connaissances et de pratique. Et si vous avez toujours voulu savoir quelles sont les commandes de bases de Linux et comment s’en servir, ce cours de débutant pour Linux a été pensé en ce sens. Shell, installation et lancement de programme, gestion des fichiers et des dossiers jusqu’aux éditeurs de texte nano et vi, à la fin de ces 7 heures de cours, vous sera à l’aise avec l’OS libre.

Vendue en temps normal près de 85 euros, la formation GNU/Linux de débutant à confirmé en quelques heures est disponible à 10,99 euros le temps du week-end.

Rendre utile ce Raspberry Pi qui prend la poussière

Alors voilà, vous avez succombé à l’engouement et acheté un Raspberry Pi il y a quelques années. Vous l’avez monté et utilisé deux fois, avant de ne plus savoir quoi en faire. Pourquoi ne pas la transformer en pont, pour relier tous les objets connectés de votre maison et la contrôler avec votre smartphone et votre ordinateur ? C’est la tâche à laquelle s’attelle cette formation. En un peu plus d’une heure, vous apprendrez comment installer, configurer et utiliser les programmes sur le Raspberry Pi. À l’issue du cours vous devriez pouvoir contrôler les ampoules Philips Hue, une télévision connectée ou même le thermostat d’un chauffage depuis votre smartphone.

Ce cours est dispensé par un expert de la formation en informatique qui exerce depuis presque 20 ans, ce qui se ressent dans ses vidéos et sa pédagogie. Auparavant proposée à 49,99 euros, cette formation est en promotion à 10,99 euros pour une durée limitée.

Maîtriser enfin les tableurs

Manipuler des données, créer des tableaux croisés dynamiques, générer des graphiques parlant : les fonctionnalités des tableurs sont immenses et nécessitent une véritable formation pour être utilisées à leur plein potentiel. Selon que vous utilisez au quotidien Google Sheets ou Excel, Udemy propose une formation en ligne pour chacun d’eux. Comptez 11 heures de cours pour Excel et un peu plus de 8 heures pour Google Sheets. À la fin de ces deux formations, vous n’aurez plus à perdre 10 bonnes minutes à tenter de comprendre comment on trie en quelques clics les données présentes dans ces colonnes.

Que ce soit pour la formation « Apprendre et Maîtriser Excel de A à Z » ou le cours sur Google Sheets, ces deux formations sont vendues 10,99 euros.