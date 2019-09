Jérôme Durel - il y a 9 minutes Tech

[Le Bon Plan du jour] Maintenant que le MacBook n'est plus au catalogue, il faut bien vider les stocks. La Fnac propose aujourd'hui la version i5, 512 Go à 1 249 euros, contre 1 799 à l'époque.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Le MacBook Air Retina et le MacBook ne pouvaient cohabiter trop longtemps. Ce dernier n’est plus commercialisé par Apple depuis le début de l’été, mais il reste évidemment de stocks chez les revendeurs, dont la Fnac. L’enseigne propose aujourd’hui le MacBook dans une configuration haut de gamme avec un Core i5 et 512 Go de stockage pour 1 249 euros. Autant que le MacBook Air Retina… 128 Go chez Apple. Avis à ceux qui ont besoin de stockage local.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les principales caractéristiques de ce MacBook ?

Le MacBook est le plus petit laptop d’Apple actuellement. Il embarque un écran de 12 pouces Retina, un processeur dual core Intel Core i5 à 1,3 GHz et 512 Go de stockage et 8 Go de RAM. Quitte à avoir une configuration haut de gamme, on aurait préféré avoir 16 Go, mais cela devrait suffire la plupart du temps. Ce modèle 2017 a également le mérite d’embarquer un clavier papillon de deuxième génération plus confortable.

À qui s’adresse le MacBook ?

Avec son format minimaliste et son poids sous la barre du kilo, le MacBook est la machine de la mobilité par excellence. Pour atteindre ce format compact, il a fallu faire des concessions techniques : le MacBook n’est pas une machine pour jouer… c’est en revanche la meilleure machine à écrire de l’histoire (après la Erika Model M). En ce sens, elle se destine à des étudiants, des professionnels de la rédaction qui se déplacent régulièrement ou, de manière générale, ceux qui font surtout de la bureautique et de la navigation Web avec leur machine.

Les liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. On vous explique tout ici.