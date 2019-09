Jérôme Durel - il y a 16 minutes Tech

Le Bon Plan du jour : les lecteurs optiques, cela ne sert plus à rien, surtout quand cela permet d'avoir une console, une seconde manette et 4 jeux dont FIFA 20 pour moins de 200 euros.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Si vous n’avez pas acheté de Xbox jusqu’à présent, mais que l’arrivée de Gears 5 et du Xbox Game Pass Ultimate vous yait réfléchir… vous avez l’occasion de passer à l’acte aujourd’hui. Cdiscount propose la version « All Digital » de la Xbox One S 1 To avec 4 jeux, dont le futur FIFA 20, et une seconde manette pour seulement 199 euros. Vous avez donc un kit complet pour vos futures soirées foot.

Pour mieux comprendre l’offre

Qu’est-ce que la Xbox One « All Digital » ?

La Xbox One S « All Digital » est une Xbox One S sans lecteur optique. Il faudra tout télécharger. C’est un inconvénient si vous aimez acheter vos jeux physiquement, mais tout à fait à propos si vous êtes amateur de téléchargements et de cloud gaming. Elle sera idéale pour le Xbox Game Pass Ultimate et le Projet xCloud qui est censé arrivé à l’automne.

Quels sont les jeux compris dans ce bundle ?

Cette offre intègre 4 jeux, tous dématérialisés, bien évidemment. Le principal est FIFA 20 qui sortira officiellement demain, le 24 septembre.

Les trois autres sont :

Minecraft pour casser des blocs et construire des trucs

Sea of thieves pour jouer les pirates

Forza Horizon 3 pour faire Vroom Vroom

Les liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. On vous explique tout ici.