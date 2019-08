Twitter teste de nouvelles fonctionnalités sur son application Android. Il y a notamment la possibilité de suivre des thèmes.

Twitter compte effectuer quelques changements sur sa plateforme. En plus d’une fonctionnalité pour mettre en pause ses notifications, l’entreprise a annoncé tester une nouvelle forme d’abonnements. Elle permettrait de suivre des thèmes et non plus seulement des personnes ou entités (entreprises, médias, etc).

Le réseau social qui a récemment changé son design a annoncé ce mardi 13 août à The Verge tester plusieurs fonctionnalités. Pour le moment, elles ne sont accessibles qu’aux propriétaires de smartphones sous Android.

La première consiste à pouvoir suivre un sujet plutôt que des personnes. Un test est effectué avec la thématique « sports » mais d’autres devraient voir le jour prochainement. Des rubriques « célébrités » et « shows télévisés » seraient notamment prévues.

En s’abonnant à « sports », votre fil d’actualité comprendrait les tweets des personnes que vous suivez déjà, mais aussi des tweets populaires ou que Twitter estime importants de personnes que l’on ne suit pas. Pour le réseau social, cela permettrait de vous montrer de nouveaux comptes et vous inciter à les suivre.

La bonne nouvelle c’est que l’on pourra aussi « muter » (ce qui revient à les cacher) des thèmes. Il est déjà possible de ne pas voir des tweets concernant un mot-clé. Cette fois, la mesure sera plus large. Cela peut être utile (mais peut-être pas à 100 % efficace) si vous voulez regarder une série populaire trois semaines après tout le monde et éviter les spoilers.

Une autre fonctionnalité est testée, toujours sur Android. Elle permet de mettre en pause ses notifications pendant un certain laps de temps. D’après un aperçu publié par Twitter, il serait possible de choisir entre 1 heure de pause, 3 heures ou 12 heures.

You know when someone’s phone goes off in the theater ? Or in a presentation ? Or at the movies ? Don’t be that person.

We’re testing a way to temporarily snooze notifications on Android, just in case you go viral at an inconvenient time. pic.twitter.com/tSuEjlqWDs

— Twitter (@Twitter) August 13, 2019