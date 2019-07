Les AirPods 2 avec boîtier de recharge sans-fil sont les meilleurs compagnons audio de l'iPhone. Vous pouvez aujourd'hui vous les procurer pour moins de 160 euros sur Cdiscount.

Le bon plan

Les Apple AirPods 2 sont tout simplement les meilleurs écouteurs — vraiment — sans fil du marché. Pas franchement donnée habituellement, la dernière version des écouteurs, avec son boîtier de recharge sans-fil, est disponible à 159 euros sur Cdiscount après application du code promo MOINS10EUROS.

Visuellement, rien ne ressemble plus à des AirPods 1 que des AirPods 2, mais cette deuxième itération des écouteurs True Wireless profite de quelques améliorations bienvenues qui en font tout simplement les meilleurs écouteurs du marché si vous avez un iPhone.

Apple a conservé les fondamentaux avec le Bluetooth 5, une confortable autonomie de 5h et toujours un confort irréprochable. On les oublie très facilement dans les oreilles et pourtant, ils tiennent bien. Au point qu’on peut assez facilement courir avec. La magie des écouteurs réside également dans l’appairage ultra-simple, la mise en pause automatique lorsqu’on enlève écouteur ou encore le passage d’un appareil à un autre en un clin d’œil.

On a acheté les faux AirPods les plus vendus sur Amazon : le résultat va vous surprendre (non) 👇 pic.twitter.com/yYtzCMmVgZ — Numerama (@Numerama) July 4, 2019

Cette version 2 intègre Siri nativement. Cela permet d’interagir avec l’assistant sans avoir à passer par l’iPhone. Il suffit d’un « dis Siri » pour l’utiliser. Avec iOS 13, les écouteurs vont par ailleurs gagner deux fonctionnalités sympathiques : la lecture automatique des SMS reçus et le partage audio, ce qui permettra de faire écouter votre musique à un autre possesseur d’iPhone. Apple n’a pas encore détaillé la fonction, mais de ce que l’on a pu voir à la WWDC, il suffira de rapprocher deux iPhone pour que la musique passe dans les écouteurs de son ami.

On précise que les écouteurs sont ici livrés avec le boîtier de recharge sans-fil. Il suffira donc de le poser sur une base Qi pour redonner le sourire aux accumulateurs. Vous pourrez bien évidemment le recharger également avec un câble Lightning. Un gadget indispensable pour tous les possesseurs d’iPhone en 2019, surtout si, comme nous, vous avez un lapin mangeur de câble :

Pourquoi recommande-t-on ces écouteurs ?

Design et ergonomie irréprochables

La facilité d’utilisation dans l’écosystème Apple

L’intégration de Siri

Les AirPods 2 avec boîtier de recharge sans-fil sont disponibles pour 159 euros après application du code Promo « MOINS10EUROS », à renseigner lors du paiement.