Le stockage externe sur des disques à plateaux c'est bien, mais en SSD c'est quand même mieux. Plus solide, plus rapide, plus fiable, c'est idéal. L'excellent Samsung T5 de 500 Go est disponible à 89 euros sur Amazon.

Le bon plan Comme les SSD internes, les SSD externes sont de moins en moins chers. La preuve avec le T5 de Samsung qui, dans sa version 500 Go, est désormais proposé à 89 euros sur Amazon. Il n’a presque jamais été aussi peu cher chez le marchand. On connaît tous les avantages d’un SSD par rapport aux disques classiques : c’est plus rapide, c’est plus solide, et c’est plus fiable. C’est déjà bien sur un disque interne, mais c’est encore mieux avec un disque externe que l’on va plus régulièrement déplacer. Surtout si l’on s’en sert dans un cadre professionnel, oui, on pense à vous les photographes qui travaillent sur des MacBook au stockage famélique. Le Samsung T5 est un SSD externe assez classique avec une mémoire de 500 Go. Le Coréen promet une vitesse en écriture de 540 Mo/s. Puisqu’il se connecte en 3.1 Gen 2, vous pourrez théoriquement transférer des fichiers à cette vitesse également. Le câble livré est au format USB-C au niveau du disque, USB-A de l’autre. Si vous possédez un Mac récent, il faudra donc passer par un hub, ou utiliser un câble USB-C des deux côtés. SSD oblige, l’objet est capable de résister à des chutes de 2 mètres selon Samsung. Il est par ailleurs particulièrement compact : 74 x 57,3 x 10,5 mm pour 51 grammes. Il se glissera facilement un peu partout. Pourquoi recommande-t-on ce SSD ? C’est un SSD, c’est solide

Des transferts à 540 Mo/s

Compact et léger Le SSD externe Samsung T5 500 Go est disponible à 89 euros sur Amazon, jusqu’à ce que cela change. Retrouvez le SSD Samsung T5 500 Go à 89 euros sur Amazon

