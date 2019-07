L'atelier expérimental de Google planche un réseau social. Encore au stade expérimental, l'app est dénommée Shoelace et se base sur des rencontres locales.

Google a mis fin à Google+ en avril 2019. La sauce n’avait jamais vraiment prise face à des leaders comme Twitter, Facebook, Instagram. Non seulement ce réseau était devenu presque désert, mais une faille de sécurité avait été découverte.

Le géant de la Silicon Valley n’a toutefois pas dit son dernier mot en matière de réseaux sociaux. Le site Android Police a repéré le projet d’une toute nouvelle app créée par Area 120, l’atelier expérimental de Google. Le nom : Shoelace (« lacet de chaussure »).

Une réseau social « hyperlocal »

« Des activités triées sur le volet à faire avec d’autres qui partagent vos centres d’intérêt. C’est amusant, facile et gratuit. » C’est ainsi que se présente Shoelace sur son site internet. Et un petit tour sur la F.A.Q. de l’app permet d’en savoir plus.

L’idée est de faire se rencontrer des personnes localement proches. Après avoir sélectionné plusieurs centres d’intérêt et activités préférées, l’app fait apparaître sur une carte les personnes du coin qui correspondent. On peut ensuite se connecter avec elles et rejoindre des communautés autour d’un même thème de sorties. C’est pour cette raison qu’Android Police parle d’un réseau social « hyperlocal ».

Sur le site, des liens ont été indiqués pour télécharger l’app sur iPhone et Android… mais il ne sera pas encore possible de l’utiliser (d’autant que le lien vers le Play Store ne débouche de toute façon sur rien). Pour l’instant, l’expérimentation a lieu seulement à New-York. L’inscription en accès anticipé fonctionne sur un système d’invitations ou via un formulaire de candidature.

Il n’y a donc pas de quoi avoir peur : le concept de Shoelace est bien loin du peu original Google+. Ce réseau social encore expérimental pourrait même à l’avenir tirer son épingle du jeu, qui sait.