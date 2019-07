Pack Google chez Boulanger : le marchand propose l'excellent Pixel 3 avec le moins excellent casque VR Daydream dans un seul pack à 499 euros grâce à Boulanger.

Le bon plan

Le Google Pixel 3 est le smartphone Android que nous préférons chez Numerama : compact, joli, performant et que les photos sont belles. Boulanger le propose à 499 euros accompagné d’un casque VR Google Daydream en cadeau.

Le Pixel 3, aka l’iPhone d’Android, est l’un des meilleurs smartphone embarquant l’OS de Google, en témoigne notre test. Certes, depuis sa sortie en octobre 2018 d’autres terminaux sont arrivés sur le marché mais le Pixel 3 a conservé tous ses argument et ce « je ne sais quoi » qui fait son charme.

Enfin si, en fait, on sait quoi. La symphonie s’ouvre sur un écran AMOLED de 5,5 pouces sur lequel on pianote à une main avec une facilité déconcertante. Ensuite entre le design : timide de face, au dos, le duo verre poli / dépoli lui va à ravir. Le chœur se compose principalement du couple Snapdragon 845 et 4 Go de mémoire vive. Il soutient le virtuose : un capteur 12,2 mpx qui fait mieux seul que les deux ou trois ténors d’Apple et Samsung. L’orchestre est enfin dirigé par Android 9, dans sa version la plus pure. Une seule fausse note : son autonomie qui ne dépasse guère la journée d’utilisation.

Boulanger vous offre en plus un casque VR Daydream. Moins glorieux que le Pixel 3, il n’en reste pas moins un accessoire sympathique pour découvrir facilement la réalité virtuelle. Vendu habituellement une quarantaine d’euros, c’est un bonus qu’il serait dommage de refuser. Le casque Daydream s’ajouter automatiquement à votre panier lors de la commande.

Pourquoi recommande-t-on le Pixel 3 ?

Petit mais performant ;

Android 9 pureté édition ;

Que les photos sont réussies.

Le Pack Pixel 3 + casque Daydream est proposé à 499 euros chez Boulanger.