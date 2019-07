Jérôme Durel - il y a 2 minutes Tech

RED joue les prolongations avec son forfait à 5 euros : l'offre est disponible jusqu'au 8 juillet. C'est on ne peut plus simple : il y a 5 Go de data et ça coûte 5 euros par mois.

Le bon plan Il devait disparaître hier, mais finalement RED a décidé de le laisser vivre un peu longtemps. La filiale de SFR prolonge son offre à 5 euros avec 5 Go de data jusqu’au 8 juillet prochain. C’est un excellent forfait pour une deuxième ligne ou simplement si vous n’êtes pas un gros consommateur de 4G. Comme toujours chez RED, c’est sans engagement. RED est coutumier des promotions diverses sur ses forfaits mobiles. Cet été, la firme est allée plus loin en proposant un nouveau forfait à tout petit prix : 5 euros par mois. Contrairement à ce que son prix pourrait laisser penser, l’offre est assez bien dotée par rapport à celles de ses concurrents au même tarif. Pour commencer, vous avez droit aux appels SMS et MMS illimités en France. Pour les SMS illimités vers et depuis l’Europe/DOM, il faudra passer par une option à 1 euro par mois, pour les appels illimités vers les fixes d’Europe il faudra également une option à 1 euro mensuel. Pour ce qui est des données vous avez donc 5 Go tous les mois en France, ainsi que 4 Go bonus depuis l’Union européenne (au sens strict, hors Suisse et Andorre donc). Si vous consommez toute l’enveloppe de données, SFR vous facture 2 euros une recharge de 100 Mo en France. C’est limité à 4 recharges par mois, soit 8 euros de hors-forfait dans le pire des cas. Ensuite c’est simplement bloqué. En itinérance, il faut compter 0,5 cts par Mo au-delà des 4 Go. SFR n’est en revanche pas élégant sur le double appel : l’option est facturée 2 euros par mois. En 2019, cela pourrait tout de même être inclus dans le forfait. Pourquoi recommande-t-on ce forfait ? Un forfait complet pour un prix très bas

4 Go de données en Europe

Simplement la meilleure offre à ce prix en ce moment Le forfait 5 Go à 5 euros est disponible jusqu’à 8 juillet Retrouvez le forfait 5 Go à 5 euros

