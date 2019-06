Google a décidé de laisser tomber la production de tablettes pour se concentrer sur d'autres produits. Un nouveau Pixelbook serait notamment en préparation.

Google ne compte pas créer de nouvelles tablettes à l’avenir. C’est ce qu’a affirmé un porte-parole de la société à Business Insider le 20 juin. Cette décision a été prise notamment à cause du manque de succès rencontré par le Pixel Slate, une tablette hybride lancée en fin d’année 2018. Selon le média américain, Google a annulé le développement de « deux nouvelles tablettes, plus petites que le Pixel Slate, qui n’avaient pas encore été annoncées et qui devaient sortir début 2020 ».

Hey, it's true…Google's HARDWARE team will be solely focused on building laptops moving forward, but make no mistake, Android & Chrome OS teams are 100 % committed for the long-run on working with our partners on tablets for all segments of the market (consumer, enterprise, edu)

— Rick Osterloh (@rosterloh) June 20, 2019