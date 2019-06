Commercialisé à 899 euros sur l'Apple Store, l'iPad Pro 2018 est aujourd'hui disponible à 721 euros sur Rakuten, expédié depuis le Royaume-Uni. C'est une économie de 178 euros sur son prix d'origine.

L’Apple iPad Pro (2018) est toujours la meilleure tablette du marché, et son prix baisse à nouveau. La voilà à 721 euros sur Rakuten. De mémoire de Deal du Jour, on n’a jamais vu mieux pour l’ardoise lorsqu’elle est expédiée depuis l’Europe, le Royaume-Uni en l’occurrence.

De plus, vous pouvez également bénéficier de 72,13 euros offerts à faire valoir sur vos prochains achats en rejoignant simplement et gratuitement le Club R.

Il s’agit ici de la version 11 pouces et elle ne se différencie du modèle 13 pouces que par sa taille. Elle reprend pour le reste exactement les mêmes caractéristiques techniques que sa grande sœur : écran « Liquid Retina True Tone » et « ProMotion » (120 Hz), processeur A12X Bionic, compatibilité avec l’Apple Pencil, FaceID, quatre haut-parleurs etc. L’iPad Pro est la tablette à tout faire, la plus performante, la plus polyvalente, la plus belle, et la plus agréable à utiliser grâce à iOS 12.

Un coup d’Apple Crayon Avec l’économie réalisée sur la tablette, on vous recommande d’investir dans l’Apple Pencil, proposé à 134,90 euros chez Amazon. L’accessoire plaira aux artistes et aux enfants, mais pas que. Il trouve également son intérêt pour la prise de notes ou pour annoter des documents.

Avec l’arrivée d’iPad OS à l’automne, l’ardoise gagnera encore en productivité grâce à son nouvel écran d’accueil, un multitâche revu, et un vrai système de fichiers avec la prise en charge des clefs USB (Type-C). Oh et aussi, vous pourrez utiliser un clavier et une souris / trackpad. Un peu plus et vous aviez un vrai Mac avec écran tactile.

Dans la plus pure lignée des iPad cette version Pro profite enfin d’une autonomie très confortable, estimée à plus d’une dizaine d’heures en utilisation courante. Contrairement à ce que laisse penser son millésime, cet iPad Pro 11 (2018) est bien la dernière version Pro de la tablette. Elle sera sans doute mise à jour à la fin de l’année avec des nouveautés relativement timides.

Pourquoi aime-t-on cette tablette ?

Elle est très polyvalente,

Elle tirera totalement parti d’iPad OS,

C’est la meilleure tablette du monde.

