Investir dans des prises connectées est un bon moyen d'étoffer facilement son installation domotique. Si vous possédez un appareil de la gamme Echo, vous pouvez le faire aujourd'hui pour 9,99 euros avec les Amazon Smart Plug, au lieu de 29,99.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Le bon plan

« Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie » écrivait Arthur C. Clark dans Profiles of the Future ; allumer ses lampes en prononçant « Alexa, allume la lumière » n’en est pas très loin. La magie ne vous coûtera aujourd’hui que 9,99 euros grâce à une réduction de 20 euros sur les prises connectées Amazon Smart Plug avec le code Promo « SMARTPLUG ».

Pas de fioriture pour ces Amazon Smart Plug : une prise, une connexion Wi-Fi 2,4 GHz et un bouton d’allumage. C’est tout. Volontairement simple, elle n’a pour seul but que d’alimenter ou non l’appareil qui y est branché comme une lampe de chevet, la télévision dans votre salon, ou même la cafetière dans la cuisine. Il suffit de demander à Alexa.

Pour Google Home Si vous êtes vous êtes plus team Google Home qu’Alexa, nous vous recommandons d’opter pour cette prise connectée Meross à 19,95 euros. Elle aussi fait dans la simplicité.

Amazon oblige, la prise n’est compatible qu’avec les appareils de la gamme Echo. Si vous n’avez pas d’enceinte connectée, cela fonctionne aussi avec l’application Alexa disponible sur iOS ou Android. Elle s’avérera également pratique pour le contrôle de la prise à distance, si vous souhaitez allumer un appareil lorsque vous n’êtes pas chez vous.

Notez que la prise supporte une sortie maximum de 10A, cela devrait suffire pour la très grande majorité de vous appareils domestiques. Elle ne possède pas de connecteur terre, mais elle est capable d’accueillir des appareils en possédant une.

Pourquoi recommande-t-on ce produit ?

Une prise connectée Made in Amazon

Un tout petit prix

Fonctionne aussi avec les prises terre

L’Amazon Smart Plus est disponible à 9,99 euros avec le code promo SMARTPLUG sur Amazon.