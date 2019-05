Google n'indexe plus les sites internet comme il le devrait.

Il se peut que vous ayez trouvé Google bien vide, en cette après-midi du 22 mai 2019. Vous n’êtes d’ailleurs probablement pas tombé sur cet article après une recherche sur le moteur de recherche numéro un. Et pour cause : depuis un peu plus de trois heures, plus aucun nouveau contenu n’est indexé sur le moteur de recherche. Un fait que des médias ont rapidement constaté, eux qui publient souvent des articles, mais qui s’applique à l’ensemble des sites web producteurs de contenu. Nos équipes techniques ont également cette erreur. Cette vague idée d’un bug a entraîné une communication officielle de Google qui, par son compte Twitter dédié aux outils pour les webmasters, a commenté l’affaire.

We're currently experiencing indexing issues that may cause stale search results in some cases. We'll update this thread when we can provide more information. — Google Webmasters (@googlewmc) May 22, 2019

« Nous avons des problèmes d’indexation qui peuvent, dans certains cas, amener à des résultats des recherches dépassés », peut-on lire. Par cette déclaration sobre et efficace, Google confirme nos relevés : les robots qui se chargent d’indexer les contenus (pages web) des sites internet ne fonctionnent plus comme ils le devraient. De la même manière, Google News semble subir le contre-coup de ce dysfonctionnement et ne met plus à jour aussi fréquemment sa base de données.

Google n’a pas communiqué sur la gravité du problème et promet la résolution la plus rapide — on s’en doute. C’est, au fond, la base de son service.