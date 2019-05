Google a annoncé les Google Glass Enterprise Edition 2, une nouvelle version de ses lunettes de réalité augmentée dédiées aux entreprises.

Les Google Glass se sont faites discrètes ces dernières années mais la firme de Sundar Pichai ne les a pas oubliées. Dans un communiqué de presse publié le 20 mai, Google a annoncé le retour des ses lunettes de réalité augmentée avec l’Enterprise Edition 2. Cette nouvelle version fait suite au modèle de Google Glass sortie en juillet 2017 et optimisé pour une utilisation dans les entreprises.

Les Google Glass Enterprise Edition 2 n’ont visuellement pas beaucoup évolué par rapport à la première version. Elles sont un peu plus épaisses et semble plus solides, mais on retrouve toujours l’affichage tête haute et la caméra qui l’accompagne. On note juste l’ajout d’un port USB-C qui doit permettre de charger les lunette plus rapidement.

Si le design des Google Glass reste sensiblement le même, Google n’a pas oublié d’améliorer son produit. La société affirme que « l’appareil photo est de meilleure qualité et les verres plus solides afin d’être adaptés à n’importe quel lieu de travail. » L’Enterprise Edition 2 utilise aussi la plateforme Qualcomm Snapdragon XR1, normalement dédiée aux casques de réalité virtuelle autonomes, qui a pour objectif d’améliorer les performances de l’appareil et ses capacités de machine-learning. Enfin, les nouvelles Google Glass fonctionnent sur Android, ce qui devrait rendre l’intégration d’applications développées par les entreprises plus facile.

Les Google Glass grand public définitivement enterrées ?

Le projet Google Glass a commencé en 2012 et était à l’origine destiné au grand public autant qu’aux entreprises. En 2013, un prototype est mis en vente pour 1 499 dollars mais son utilisation dérange dans les lieux publics, notamment à cause de sa caméra qui donne l’impression d’être surveillé. Les ventes seront finalement suspendues en 2015 et les Google Glass ne sont depuis plus accessible qu’aux entreprises.

L’arrivée de l’Enterprise Edition 2 est à la fois un bon et un mauvais signe pour une vente plus étendue des lunettes connectées. S’il est loin d’être bas, le prix des Google Glass a diminué significativement : la nouvelle version coûte 999 dollars. Qui dit moins cher dit aussi plus accessible. Les nouvelles capacités de l’appareil montrent cependant bien l’intention de Google de se consacrer avant tout aux entreprises. Aucune application mise en avant par la firme ne laisse transparaître une intention de se tourner vers le grand public. Une version accessible à tous verra peut-être le jour, mais son arrivée dans un futur proche semble très improbable.