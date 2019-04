YouTube teste les dons directs et « gratuits » aux vidéastes, sur sa version Premium. Les utilisateurs auraient 2 dollars de crédit à offrir à leur youtubeur ou youtubeuse préférée.

YouTube teste actuellement une fonctionnalité qui permet de faire de petits dons (environ 2 euros) à ses vidéastes préférés lors de vidéos en direct. Réservée aux abonnés Premium, elle sera « gratuite » : l’argent est mis à disposition par YouTube, comme une sorte de crédit, a expliqué The Verge jeudi 18 avril.

Une fonctionnalité qui rappelle Twitch

La fonctionnalité a été testée sur les vidéos diffusées en direct sur YouTube. Elle est disponible dans le chat, qui figure à côté de ces contenus.

Il s’agit d’un crédit de 2 dollars (environ 2 euros), que YouTube met à la disposition de ses abonnés Premium chaque mois. Les abonnés peuvent choisir de le donner au vidéaste de leur choix, pour le soutenir financièrement.

Ce n’est pas tout à fait un hasard si YouTube réserve ce pourboire aux directs. Ces derniers sont surtout prisés des youtubeurs et youtubeuses gaming. Or dans ce domaine, YouTube a un concurrent de taille : Twitch.

Cette plateforme propose elle aussi un abonnement qui permet chaque mois de soutenir financièrement une chaîne — elle doit faire partie du programme de chaînes partenaires ou affiliées. Il est offert aux abonnés Premium et contient d’autres privilèges comme des émoticônes exclusifs ou des badges pour son profil.

Ryan Wyatt, qui dirige la section gaming chez YouTube, a confirmé le test des « pourboires ». Il n’a cependant pas précisé leur montant, qui avait été dévoilé par Android Police.

It’s a beta test we are running — glad you like it ! :) — Ryan Wyatt (@Fwiz) March 25, 2019

De nouveaux modèles de monétisation ?

L’abonnement à YouTube Premium coûte 11,99 euros par mois. Il est disponible en France depuis plusieurs mois. Il permet l’accès à des séries ou films exclusifs, le fait de regarder des vidéos sans publicité ou d’en télécharger pour les regarder hors connexion.

YouTube n’a jamais communiqué de chiffres qui permettraient de savoir si les vidéastes gagnent autant d’argent avec YouTube Premium qu’avec la publicité. Plusieurs youtubeurs ont toutefois expliqué sur Twitter qu’ils gagnaient plus d’argent avec YouTube Premium.

Les gens qui regardent nos vidéos avec YouTube premium nous rapportent plus d'argent — Roknar (@Roknarr) October 18, 2018

Alors que de nombreux créateurs se plaignent des démonétisations régulières de leurs vidéos, YouTube tente de leur offrir de nouveaux moyens de rémunération. Depuis 2017, les chats des directs ont une option appelée Super Chat. Elle permet de payer pour que notre message s’affiche tout en haut de la boîte de conversation. Plus l’on paye cher, et plus il est mis en avant longtemps.

Le Super Chat est accessible uniquement aux créateurs de plus de 10 000 abonnés et une partie de l’argent récolté (non précisée par YouTube) va aux vidéastes. Il semblerait que le don de 2 euros soit également réservé à ceux qui comptent plus de 10 000 abonnés pour le moment. Le test a lieu aux États-Unis, jusqu’au mois de mai.