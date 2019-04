Comment vont communiquer les voitures connectées ? En Wi-Fi ou en 5G ? Alors que les constructeurs automobiles sont divisés sur le sujet, l'Europe privilégie le Wi-Fi pour les futurs transports intelligents.

Pour faire communiquer les voitures entre elles et leur permettre de se connecter à leur environnement immédiat, vaut-il mieux mobiliser une technologie à base de Wi-Fi ou de 5G ? Au sein des institutions européennes, la préférence va très clairement en faveur de la première solution. Il faut dire que celle-ci a l’avantage d’exister déjà, là où sa concurrente est encore en gestation.

C’est cet argument que la commissaire européenne en charge des transports, Violeta Bulc, a mis en avant cette semaine. La technologie C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems, soit systèmes de transports intelligents coopératifs) a le mérite d’être « une technologie mature, dérivée du Wi-Fi », explique le régulateur français des télécoms, là où son concurrent, le C-V2X, est « une technologie plus récente ».

« Le C-ITS déployé aujourd’hui peut commencer à sauver des vies maintenant, quelle que soit la voiture que vous conduisez », a-t-elle lancé sur Twitter. Elle a mentionné le cas de figure d’une puce C-ITS qui peut être glissée dans un sac, dans une veste ou sur un vélo, de façon à se rendre détectable par une voiture ou un camion qui circule à proximité. Et cela, sans attendre le déploiement de la 5G.

Intelligent transport system (C-ITS) deployed today can start saving lives NOW, regardless of the type of 🚘 you drive.

The C-ITS chip you can put on the bike, in the backpack or in your jacket and be seen by the 🚘 or a 🚚. C-ITS saves lives now. #CITS #RoadSafety

— Violeta Bulc (@Bulc_EU) April 16, 2019