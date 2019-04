Commercialisée à 855 euros sur l'Apple Store, la version 64 Go de l'iPhone XR est aujourd'hui affichée à 690 euros sur Rakuten avec 103,50 euros offerts sur la prochaine commande.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Le bon plan

L’iPhone XR est le smartphone Apple le plus abordable du moment. Aujourd’hui, son rapport qualité/prix devient encore plus intéressant, surtout quand il est proposé à 690 euros sur Rakuten (soit une économie de 165 euros) avec 103,50 euros offerts sur vos prochains achats en rejoignant gratuitement le Club R.

Si l’iPhone XR s’inscrit parfaitement dans le segment premium — notamment au niveau de son prix en comparaison de la concurrence Android — , il n’en reste pas moins la solution la moins onéreuse de la firme de Cupertino. Certes, il n’est pas aussi bling-bling que les itérations XS et XS Max (surtout avec des couleurs peu conventionnelles), mais il possède néanmoins des atouts non négligeables pour cette gamme de prix.

Évidemment, quelques sacrifices ont été faits pour réduire le montant de la facture finale. Tout d’abord au niveau de l’appareil photo, où le XR dispose d’un capteur 12 mégapixels (contre un duo de 12 + 12 mégapixels sur l’iPhone XS). Néanmoins, il bénéficie du même traitement logiciel que ses aînés, plus précisément avec le Smart HDR qui a pour but de lisser l’éclairage d’une photo. Bref, le résultat est clairement à la hauteur et c’est tout ce qu’on demande à un smartphone haut de gamme.

Ensuite, les économies ont été réalisées avec le choix de l’écran. Si les grands-frères ont opté pour une dalle OLED, l’iPhone XR s’est, quant à lui, tourné vers la technologie LCD. Toutefois, son écran fait formidablement bien le travail au quotidien : seuls les puristes pourront vraiment faire la différence.

En conclusion, cette itération abordable pas si « Lite » que ça surpasse nos attentes et nous ne pouvons que la recommander chaudement. De plus, elle propose une puissance similaire aux XS et XS Max en s’équipant de la même puce A12 Bionic. Cette configuration est sans aucun doute la plus puissante du marché mobile et permet de profiter agréablement d’iOS 12 dans les meilleures conditions.

Pourquoi aime-t-on ce smartphone ?

Moins bling-bling pour plus de couleurs

Des sacrifices pas vraiment dérangeants

La même puissance que les iPhone XS et XS Max

L’Apple iPhone XR (modèle 64 Go) est aujourd’hui disponible à 690 euros sur Rakuten avec 103,50 euros offerts sur votre prochaine commande si vous rejoignez gratuitement le Club R.

Notez que tous les produits Apple bénéficient d’une garantie constructeur d’un an minimum.