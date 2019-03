Pour aller plus loin avec Alexa, Amazon pourrait en faire un vrai robot.

Amazon cherche des moyens de rendre Alexa plus intelligente. Et l’une des voies possibles aboutirait à la conception d’un vrai robot. « Le seul moyen de rendre les assistants personnels vraiment intelligents est de leur offrir des yeux pour qu’ils explorent le monde », a expliqué Rohit Prasad, à la tête du département de l’intelligence artificielle chez Amazon, lors d’une conférence organisée par MIT Technology Review le 26 mars 2019.

En somme, il est tout à fait possible d’envisager un futur où un androïde animé par Alexa prendrait place dans nos vies. Cela permettrait à l’intelligence artificielle de fournir des réponses plus précises et, surtout, beaucoup mieux adaptées au contexte.

Vers un robot Alexa ?

En l’absence de liens physiques avec le monde sur lequel ils doivent pourtant fournir des renseignements, les assistants vocaux atteignent des limites. Ils pâtissent d’un manque de « bon sens », ce qui occasionne parfois des réponses inadaptées à la situation. Avec des yeux, Alexa serait par exemple plus susceptible de comprendre le langage non verbal, très important pour la communication. « Le langage est compliqué et ambigu par définition. Le raisonnement et le contexte sont importants », indique Rohit Prasad.

À ce sujet, MIT Technology Review rappelle : « Alexa présente plusieurs avantages sur un cerveau humain — comme l’accès à une vaste encyclopédie de faits utiles. Grâce à ce socle de connaissances, Alexa peut déterminer si vous parlez d’une personne, d’un lieu ou d’un objet. Mais c’est plus un hack qu’une route vers la vraie intelligence. Il y a beaucoup de situations où le sens d’une phrase sera toujours ambigu. »

En bref, avec un corps, Alexa pourra gagner en sensibilité et mieux comprendre le monde, les tics de langage et les subtilités qui peuvent changer le sens d’une phrase.

Crédit photo de la une : 20th Century Fox Signaler une erreur dans le texte