Reddit a mis en place un système qui permet de donner de l'argent à un utilisateur que l'on juge intéressant. Pour l'instant, il n'existe qu'un heureux élu.

Pour dire à un internaute que sa publication est intéressante, il existait jusqu’à présent la flèche vers le haut, qui permet de faire remonter le message. Mais Reddit teste en ce moment une nouvelle fonctionnalité qui pourrait s’ajouter à celle-ci. Il s’agit de « pourboires » de quelques dollars.

Des pourboires de quelques dollars

Un descriptif de la nouvelle fonctionnalité a été publié en ligne jeudi 28 février.

Elle sera appliquée dans le sous-forum r/shittymorph, et ne semble concerner pour le moment que l’utilisateur u/shittymorph et ses contenus. « C’est une fonctionnalité expérimentale qui n’est disponible que dans ce subreddit, et pour aucune autre communauté », est-il bien précisé.

Un exemple présenté dessous montre le type de pourboires qu’il est possible de donner. Sous une publication qui nous intéresse, il suffit de cliquer sur « tip » (pourboire en français). On peut alors choisir le montant que l’on souhaite, entre 3, 5 et 10 dollars, ou renseigner un autre montant de notre choix. Les paiements passent par un intermédiaire, Stripe, qui prend une commission de 3 %. Reddit prend une commission de 18,5 %.

80 dollars en 3 jours

The Verge a demandé à Reddit pourquoi un seul utilisateur pouvait bénéficier de ces dons et surtout, sur la base de quels critères il avait été sélectionné. Un administrateur du site a répondu au média qu’il était simplement lui-même fan des publications de u/shittymorph.

Reddit a confirmé par ailleurs qu’il s’agissait bien d’un test officiel, qui serait éventuellement étendu à d’autres utilisateurs du forum.

Shittymorph a remercié ses premiers généreux donateurs. Il aurait déjà remporté 80 dollars, soit environ 70 euros.

Jusqu’à présent, Reddit donnait aux utilisateurs d’autres options pour remercier les internautes : il est bien sûr possible de leur mettre une flèche vers le haut, qui fait remonter leur publication, mais on peut également offrir un badge Premium. Cela permet à la personne d’avoir un site sans pub, et d’autres privilèges. C’est la première fois que Reddit met en place un système dans lequel de l’argent peut être échangé directement entre les internautes.

D’autres réseaux sociaux ont testé des systèmes de dons, comme Facebook ou YouTube. Cependant, les commissions n’ont jamais été aussi élevées que celles prélevées par Reddit dans ce test.