Les terminaux équipés d'Android 7.0 ou supérieur sont désormais certifiés FIDO2 pour l'authentification sans mot de passe.

Votre possédez un smartphone qui est équipé d’une version Android récente ? Bonne nouvelle : votre terminal est désormais certifié FIDO2, le standard de référence en matière d’authentification sans mot de passe. Lors du Mobile World Congress qui se tient jusqu’à la fin du mois de février à Barcelone, l’alliance FIDO, qui rassemble plusieurs entreprises et organismes, a annoncé la nouvelle.

Avec la certification FIDO2, « cela donne la possibilité aux usagers d’utiliser le capteur d’empreintes digitales intégré et / ou les clés de sécurité FIDO de leur appareil pour un accès sécurisé sans mot de passe aux sites web et aux applications natives qui prennent en charge les protocoles FIDO2 », commente le collectif, qui réunit notamment Amazon, Facebook, Google, Intel, Microsoft, PayPal, Samsung et Visa.

.@Google has certified its @Android platform for #FIDO2. This means any devices running Android 7.0+ are ready for secure passwordless #authentication via #biometrics based on the @w3c #WebAuthn/FIDO2 specs — either out of the box or via updatehttps://t.co/WYjH9ZJvSx pic.twitter.com/Qgo0xLIPoY

— The FIDO Alliance (@FIDOAlliance) February 25, 2019