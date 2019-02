La marque Sphero se lance sur le marché des robots programmables avec le RVR, un jouet roulant customisable à souhait. Il est destiné aux enfants comme aux adultes.

La marque Sphero était surtout connue pour son robot à l’effigie de R2D2. Son dernier jouet nommé RVR, qui sera officiellement présenté ce mercredi 20 février, est bien différent.

Un robot qui roule sur tout et n’importe quoi

Une cagnotte Kickstarter a été ouverte pour RVR. L’objectif qui était de 132 000 euros a été largement dépassé, pour atteindre les 210 000 euros. Des images du robot ont déjà été dévoilées. On le voit par exemple ici rouler sur des sortes de rondins de bois :

Ou escalader tranquillement une montagne d’objets :

Le RVR sait aussi jeter les canettes de boissons qui traînent sur votre bureau, il peut être associé à un assistant vocal et remplir des tas d’autres tâches : il est tout-terrain, customisable et programmable.

Un robot entièrement programmable

Avec ce robot doté de capteurs, c’est « un monde de possibilités » qui s’ouvre selon la marque. Un port permet d’ajouter au RVR du matériel supplémentaire comme un Raspberry Pi. « La seule limite c’est votre imagination (et la physique) », promet Sphero. Ce dernier précise que l’objet est adapté aux débutants et débutantes aussi bien qu’aux développeurs et développeuses confirmées, aux enfants comme aux adultes.

Pour programmer le robot, il y a plusieurs étapes selon votre niveau. On peut se servir d’une application développée par Sphero (disponible sur PC et Mac), ou coder directement en Javascript pour les plus expérimentés.

Le RVR sera commercialisé dès octobre 2019. Il coûtera 250 dollars (220 euros), ou 200 pour les personnes contribuant au Kickstarter (dans la limite des stocks disponibles). Il sera disponible dans le monde entier.

Sphero est né il y a 8 ans. Pour l’entreprise, RVR est un nouveau défi. Jusqu’à présent, elle était plutôt reconnue pour ses robots sous licence, comme le BB-8 à l’effigie de R2D2, un personnage de la saga Star Wars. Une présentation en direct de RVR aura lieu à 19 heures heure française. Pour la suivre, renseignez votre adresse email dans le formulaire prévu à cet effet sur Kickstarter.