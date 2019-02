Deux thèmes qui riment avec le retour des beaux jours sont abordés dans notre sélection Udemy : sortir faire de belles photos et... craquer des mots de passe Wi-Fi.

Depuis aujourd’hui et jusqu’au jeudi 28 février Udemy propose des promotions sur certaines de ses formations en ligne. Celles que nous vous proposons de découvrir sont en effet au prix unique de 11,99 euros. Deux thèmes principaux se détachent durant cette semaine de promotion : la photographie et la cybersécurité.

Cours de photographie Améliorez vos compétences en photographie

Udemy propose une vaste sélection de formations pour s’améliorer dans le domaine de la photographie, que ce soit dans le maniement des appareils photo (apprendre à utiliser les différentes fonctions de l’appareil, apprendre à cadrer) ou dans la retouche (avec, par exemple, des cours de Photoshop ou de Lightroom).

Une formation à la photographie pour les débutants

Si vous n’avez jamais vraiment compris l’incidence de l’ouverture ou de l’exposition ou encore l’importance des ISO sur l’appareil photo, ce cours est fait pour vous. Durant 3h30 Bernard Bertrand, le formateur, va revenir sur des notions de base de la photographie, mais aussi progressivement vous donner les moyens de comprendre et jouer avec les réglages de votre appareil photo pour mieux le maîtriser. Une petite partie de cette formation se concentre également sur les notions de base de la composition et une introduction à Lightroom.

Le cours Formation à la photographie pour les débutants par Bernard Bertrand est aujourd’hui disponible à 11,99 euros au lieu de 149,99 euros habituellement.

Un cours d’initiation à Photoshop CC avec des exercices pour s’entraîner

Maintenant que vous savez tenir votre appareil photo, il est temps d’aller retoucher vos premières photos sous Photoshop. Ce cours de 8 heures possède deux avantages : le premier c’est qu’il prend d’abord le temps d’expliquer le fonctionnement des outils et l’interface de Photoshop. Le second, qu’il met ensuite cela en pratique sous la forme de 8 ateliers les connaissances théoriques apprises en amont. Une formation idéale pour avoir la sensation de faire de vrais progrès sur le logiciel d’Adobe.

Le cours Photoshop CC – Initiation à Avancé + Ateliers créatifs est aujourd’hui disponible à 11,99 euros sur Udemy, au lieu des 129,99 euros habituels.

Cours de cybersécurité Initiez vous au hacking éthique

De nombreux formateurs proposent sur Udemy des cours dédiés à la cybersécurité. Les domaines sont vastes et permettent de découvrir par exemple ce qu’est le hacking éthique, comment bien configurer un Switch ou encore savoir bien protéger son réseau informatique.

Apprendre à exploiter les failles des réseaux Wi-Fi pour mieux s’en protéger

Les réseaux Wi-Fi protégés par des mots de passe sont très facilement piratables. À la fin de cette formation, vous saurez l’essentiel sur le hacking des réseaux sans-fil et plus précisément comment casser les mots de passe utilisés par les réseaux sécurisés WEP, WPA, WPS et WPA2. Et donc mieux protéger la connexion Internet sans fil de votre logement. Cette formation de 5 heures demande toutefois un peu de motivation, car elle passe par l’installation d’une machine virtuelle sous Linux, puis par l’apprentissage de différents programmes pour contourner les différentes protections des réseaux Wi-Fi.

Cette formation est actuellement disponible au prix de 11,99 euros sur la plateforme Udemy, au lieu de 159,99 euros habituellement.

Mieux comprendre le fonctionnement des malwares en les étudiant

Cette formation vous propose d’abord de mettre en place un laboratoire de test sous Windows XP par l’intermédiaire d’une machine virtuelle, puis de l’infecter avec des virus. Le but est alors d’étudier leur comportement et la façon dont les pirates ont procédé à leur élaboration. Il s’agit en fait d’une initiation à l’analyse forensic, soit l’analyse d’un système informatique après incident. À la fin de cette formation vous saurez comment les pirates utilisent les failles informatiques et les exploitent pour infecter des PC. Une excellente introduction à la cybersécurité.

La formation « Hacking Éthique : Étude des logiciels malveillants » est disponible jusqu’au 28 février au prix de 11,99 euros au lieu de 149,99 euros.