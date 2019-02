L'application mobile Peach avait été lancée en 2014. Le réseau social n'a jamais décollé, mais il est visiblement toujours vivant 5 ans après sa naissance.

Peach n’avait pas donné de signe de vie sur Twitter depuis septembre 2017. Le 8 février, un message a été publié, nous rappelant que l’application existe toujours.

Peach se décrit comme « un moyen fun et simple de garder contact avec [vos] amis et être vous-même ». Lancé en avril 2014, Peach est un réseau social qui se veut une combinaison d’Instagram, Twitter ou Tumblr. Il permet de partager des photos, vidéos, GIFs ou musiques qu’on a aimées, et d’en faire une sorte de journal de bord quotidien. Il a été créé par Dom Hofmann, le fondateur de feu-Vine.

L’engouement pour Peach a été pour le moins éphémère. Quatre jours seulement après son lancement, l’application mobile sortait du top 100 des applications les plus téléchargées sur l’App Store.

Peach n’a jamais fermé, même si l’application présente de sérieux bug – par exemple, on ne peut plus retrouver d’amis grâce à leur numéro de téléphone car les serveurs ne répondent pas.

Comme l’a repéré The Verge, l’application Peach a été tout à coup indisponible début février. Le 15 février, l’entreprise a indiqué dans un tweet que la résolution de ce problème allait prendre « plus de temps que prévu ». « Nous serons de retour en début de semaine prochaine », est-il écrit. Depuis, le réseau social a laissé ses derniers adeptes sans nouvelles.

taking longer than expected. we’ll be back up early next week

D’après le journaliste de The Verge, ce serait bien dommage : Peach serait, à l’en croire, l’un des meilleurs endroits d’Internet, une bouffée d’air frais. Peut-être parce qu’il n’y a plus grand monde ?

peach let me pay you real money for this service

i would pay several pounds for a Premium Icon Badge if it meant you could keep operating

thank you for working on getting it up and running again !

