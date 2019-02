LG officialise le nom de son prochain smartphone, le G8 ThinQ, et en profite pour annoncer la présence d'une reconnaissance faciale avancée sur l'appareil.

LG en dit petit à petit un peu plus sur son prochain smartphone. Si le nom G8 ThinQ est la suite logique de la gamme précédente (le G7 ThinQ), il n’avait pas été officialisé avant le communiqué de presse du 7 février. Il ne s’agit cependant pas de la principale annonce de l’entreprise sud-coréenne. Elle révèle surtout la capacité de l’appareil à utiliser la reconnaissance faciale plus efficacement que la plupart des autres appareils.

LG a intégré un capteur de « temps de vol », ou Time of Flight (ToF), dans son futur smartphone : le REAL3 d’Infineon Tehcnologies. Celui-ci capture la lumière infrarouge qui se reflète sur un objet ou une personne, ce qui permet de former une image en 3D. Selon LG, « alors que d’autres technologies 3D utilisent des algorithmes complexes pour calculer la distance entre un objet et l’objectif, les capteurs ToF délivrent des mesures plus précises, (…) plus rapidement et plus efficacement ».

Une reconnaissance faciale efficace, mais dans quel but ?

Le capteur du LG G8 ThinQ devrait donc d’être très performant. Pour ce qui est de son utilisation concrète, la société n’a pas fait beaucoup de commentaires, promettant seulement d’apporter « de nouvelles capacités de la caméra avant des smartphones ». Pour l’instant, ce genre de technologie sert avant tout à débloquer son portable ou à obtenir un flou de meilleure qualité dans l’arrière-plan d’un selfie.

LG devra trouver une utilisation plus originale des capacités de reconnaissance faciale de son G8 ThinQ pour se démarquer. La firme n’est pas la seule sur le coup des capteurs ToF, et devra faire face au Honor View 20 et au Vivo Nex dans ce domaine. Il n’est pas impossible que LG surprenne son monde, par exemple avec des fonctions impliquant de la réalité augmentée ou virtuelle. Selon les mots de la compagnie, les capteurs ToF sont « idéaux pour implémenter de l’AR et de la VR dans des applications ». Un indice sur la « révolution » que souhaite déclencher LG ? Il sera bientôt possible d’en savoir plus, la présentation officielle du G8 ThinQ devant se faire autour de Mobile World Congress (MWC) de Barcelone qui commence le 25 février prochain.