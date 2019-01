Une nouvelle interface pour Gmail va être déployée sur Android et iOS. Elle reprend les nouveaux codes des services Google.

En 2018, Gmail a connu l’une de ses plus grosses mises à jour. Plus claire, plus performante et plus accessible, la messagerie grand public de Google et de la solution professionnelle G Suite se montrait alors sous un jour nouveau très appréciable. Début 2019, c’est au tour des applications mobiles d’adopter ces nouvelles fonctionnalités. Dans un communiqué de presse publié le 29 janvier 2019, Google a annoncé que le design « Material » mis à jour et les nouvelles fonctionnalités arriveraient pour tout le monde dans les prochaines semaines.

Du design et des fonctions

Sur quoi peut-on compter ?

Une application des nouveaux thèmes Material Design qui se trouvent un peu partout dans les interfaces Google modernes. Vous les remarquerez aux polices mieux mises en valeur, aux arrondis légers et aux proportions refaites pour laisser plus de place au contenu sans pour autant saturer le champ visuel d’informations.

Les pièces jointes accessibles directement depuis la liste des mails, sans avoir besoin d’ouvrir le mail. C’est une fonctionnalité bien pratique pour retrouver des documents.

Une bascule facilitée entre les différents comptes Gmail associés à une application, par exemple votre compte professionnel et votre compte personnel.

Des messages d’alertes pour le phishing plus clairs et plus percutants pour vous éviter de mauvaises surprises.

Le tout, bien entendu, avec une gestion toujours plus poussée de Smart Reply (disponible en français) et Smart Compose (limité à l’anglais), fonctionnalités qui ont déjà été intégrées dans de précédentes mises à jour. Surveillez la mise à jour de l’application sur l’App Store et le Google Play Store si vous souhaitez tester ces nouveautés, mais comme d’habitude, Google ne fournit pas de programme de déploiement précis.