Microsoft arrêtera de s'occuper de Windows 10 Mobile en décembre. Il est donc temps de passer sur un autre OS.

Vous avez un smartphone qui fonctionne avec Windows 10 Mobile ? Prenez garde : ses jours sont comptés. Après le 10 décembre 2019, le système d’exploitation mobile de Microsoft ne bénéficiera plus d’aucun support gratuit. Les correctifs de sécurité cesseront, tout comme les mises à jour fonctionnelles, l’assistance technique et l’aide en ligne sur le site du géant des logiciels.

Une surprise ? Pas vraiment : on sentait bien que la firme de Redmond avait plus ou moins lâché l’affaire depuis l’automne 2017. À l’époque, Joe Belfiore, le vice-président du groupe en charge des systèmes d’exploitation, expliquait dans un message sur Twitter que « la mise au point de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux matériels ne sont pas au cœur des préoccupations du groupe ».

Of course we'll continue to support the platform.. bug fixes, security updates, etc. But building new features/hw aren't the focus. 😟 https://t.co/0CH9TZdIFu — Joe Belfiore (@joebelfiore) October 8, 2017

L’intéressé indiquait toutefois que la plateforme continuerait d’être soutenue, que ce soit dans la résolution de bugs ou le colmatage de brèches de sécurité. Seulement voilà, plus d’un an a passé depuis cet engagement et l’entreprise n’entend pas s’occuper de Windows 10 Mobile ad vitam æternam, surtout si le système d’exploitation mobile est délassé. Aussi le groupe prépare-t-il son désengagement, en bon ordre.

Il est toutefois possible qu’un support payant mis en place par des tiers émerge, mais il ne devrait pas impliquer Microsoft : « il est important de reconnaître que le support Microsoft ne fournira pas publiquement de mises à jour ou de correctifs pour Windows 10 Mobile ». Bref, hormis pour des cas de figure vraiment très exceptionnels, la carrière de Windows 10 Mobile s’arrêtera officiellement le 19 décembre.

« Seuls les modèles d’appareils éligibles pour Windows 10 Mobile, version 1709, sont pris en charge jusqu’à la date de fin. Pour les modèles Lumia 640 et 640 XL, Window 10 Mobile version 1703 était la dernière version OS supportée et atteindra la fin du support le 11 juin 2019 », détaille la société. La version 1703 (Creators Update) est sortie en mars 2017. La version 1709 (Fall Creators Update) en octobre de la même année.

À l’heure actuelle, la version la plus récente de Windows 10 Mobile est sortie le 8 janvier de cette année avec le numéro 10.0.15254.547.

Cap sur Android ou iOS

D’ores et déjà, Microsoft conseille aux mobinautes d’envisager la migration vers un des deux grands systèmes d’exploitation mobile du marché, Android ou iOS. Impensable il y a encore quelques années. Cela étant, l’entreprise doit bien se rendre à l’évidence : le marché a fini en tête à tête entre la solution conçue par Apple et celle portée par Google. Libre à chacun et chacune d’aller là où bon lui semble.

Bien sûr, rien n’interdit de garder son smartphone exécutant Windows 10 Mobile au-delà du 19 décembre. Il faut toutefois bien comprendre que les vulnérabilités qui seront trouvées ultérieurement ne seront plus traitées par les équipes techniques. Cela veut dire que des tiers malveillants, s’ils les découvrent, pourront s’en servir à des fins de piratage.

Précédemment, Microsoft avait mis fin à Windows Phone 8.1.