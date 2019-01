Le site Year of Colour vous montre quelles sont les couleurs qui reviennent le plus souvent dans votre fil Instagram. Voici comment savoir lesquelles vous avez utilisées en 2018.

Dans vos stories Instagram, vous avez du voir ces derniers jours de nombreuses rétrospectives de l’année 2018, sous forme de diaporama photo. Le site Year of Colour, repéré par The Verge ce mardi 1er janvier, propose une méthode plus originale.

Le site scanne votre compte Instagram, pour y repérer les couleurs les plus utilisées. Elle les compile ensuite dans une sorte d’infographie, constituée de points colorés. Par exemple :

Pour réaliser ces rétrospectives, il suffit de se connecter à votre compte Instagram, et d’autoriser le site à y accéder. Veillez à ce que votre compte soit public, et non privé. Si ce n’est pas le cas, il est possible de changer cette option temporairement, dans votre profil, onglet « sécurité et confidentialité », en décochant la case « compte privé ». Refaites la démarche inversée pour le remettre ensuite en privé.

Comment modifier l’infographie ?

Il est ensuite possible de modifier l’affichage, notamment grâce aux curseurs situés en haut à gauche de votre écran. Le second permet de n’afficher qu’un nombre limité de couleurs. À droite de l’écran, on peut faire varier la saturation, la luminosité, mettre sa couleur favorite au milieu, ou créer une sorte d’« arc-en-ciel » avec notre feed Instagram (oui, oui).

Cette image représente ainsi le même compte qu’au-dessus, mais sous une perspective différente :

Il est également possible de faire des rétrospectives moins larges que sur toute l’année 2018, par mois par exemple. Le site vous propose automatiquement ces options lors de la création de votre rétrospective.

Les données récoltées

Year of Colour ne poste rien directement sur votre Instagram. Pour publier l’infographie sur votre compte, il vous suffit de l’enregistrer sur votre mobile ou ordinateur, en cliquant dessus. Elle vous est aussi envoyée par mail.

Concernant les données auxquelles le site a accès, il s’agit des images postées en public, du nombre de likes sur les photos et de votre pseudonyme Instagram, soit grosso modo, ce que quiconque pourrait voir sur un profil public. Ces données ne sont vendues à personne, assure Year of Colour. Ses équipes travaillent sur un bouton pour supprimer leur accès à votre compte ainsi que pour retirer votre email de leur base de données (des mails de promotion du site peuvent y être envoyés).

D’ici la mise en place de ce bouton, il est possible de révoquer manuellement l’accès. Pour cela, rendez-vous de nouveau sur votre profil, dans paramètres. Sélectionnez « applications autorisées ». Cliquez sur « révoquer l’accès » pour l’application MakeLight, qui a développé le site Year of Colour. Validez en appuyant sur « oui ».