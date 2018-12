Microsoft vient de corriger une vulnérabilité sérieuse détectée par Google. Située dans le navigateur Internet Explorer, elle est déjà exploitée.

Ce n’était pas une mise à jour prévue au planning de Microsoft, mais il a fallu faire une exception. Ce mercredi 19 décembre, la firme de Redmond a dû sortir en urgence un correctif — d’habitude, la disponibilité des patchs est programmée chaque deuxième mardi du mois — pour son navigateur web Internet Explorer.

