Google a diffusé une publicité de Noël pour son offre d'enceintes connectées sous forme de parodie du film culte Maman, j'ai raté l'avion. Et le jeune Macaulay Culkin a bien grandi.

Macaulay Culkin n’a plus 10 ans, mais il est pourtant encore tout seul dans une grande maison, loin de ses parents. Google a mis en ligne ce 19 décembre une publicité parodique du film Maman, j’ai raté l’avion (1990) pour laquelle la multinationale s’est offert les services de l’acteur américain.

« Figurez-vous qu’il est bien plus facile de défendre votre maison des bandits quand vous avez Google Assistant. Croyez-en Macaulay Culkin », a partagé Google sur son compte Twitter officiel.

Turns out it’s a lot easier to defend your house from bandits when you have the Google Assistant. Take it from @IncredibleCulk. #HeyGoogle pic.twitter.com/9OifLkJHOP

— Google (@Google) December 19, 2018