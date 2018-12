À quelques jours du CES 2019, Razer fait monter la température avec un aperçu du clavier et de la souris conçus pour la Xbox One.

Lors de son X018 organisé en novembre, Microsoft a officialisé la compatibilité clavier/souris sur Xbox One — une fonctionnalité particulièrement attendue par les joueurs. Pour appuyer sa communication, la firme de Redmond s’est associée à Razer, qui vendra des accessoires spécifiquement conçus pour la console. Une image teaser postée sur le site officiel le 17 décembre 2018 offre un aperçu du combo.

Razer ne réinvente pas la roue et son clavier et sa souris pour Xbox One ressemblent à un clavier et à une souris comme on en trouve dans les magasins par dizaine. Il y a néanmoins quelques différences à noter et elles sont susceptibles de convaincre les joueurs de ne pas réutiliser ceux qu’ils ont déjà.

ICYMI : @Razer showed off the first Xbox One mouse and keyboard (full reveal coming next month @ CES ) https://t.co/x25d4dkRGh — Larry Hryb (@majornelson) December 17, 2018

Un bouton Xbox et une tablette pour poser la souris

À en juger par l’outil promotionnel, le clavier, sans-fil et amené à être posé sur les genoux, sera compact. Et il disposera visiblement d’une tablette pour la souris, ce qui permettra de ne pas faire appel à un support extérieur — une excellente idée pour l’ergonomie depuis un canapé. On remarquera aussi la présence d’une touche Xbox à la gauche des flèches. Elle servira à revenir très rapidement au menu principal, comme le bouton situé au centre des manettes.

Bien évidemment, le clavier et la souris seront compatibles avec la technologie Chroma, qui illumine les produits avec des millions de couleurs. Razer partagera davantage de détails le 8 janvier 2019, à l’occasion du CES de Las Vegas.

On le rappelle quand même : les claviers et souris Razer ne sont pas les seuls compatibles avec la Xbox One. Dans le même ordre d’idée, l’utilisation dans les jeux vidéo est autorisée à la discrétion des développeurs. Pour l’heure, 14 titres sont supportés. Fortnite est étonnamment absent de la liste.